左腳突腫兩倍大 急性「深部靜脈栓塞」上身

2019-06-30

文／魏文澄、柯博仁

一位40出頭的視障朋友，原本工作為專業按摩師，某一天忽然間左腳開始莫名其妙腫脹，因為忙於工作關係不予理會。沒想到短短的7、8個小時後，竟然會腫到痛不欲生，左腳竟腫到右腳的兩倍大，且無法行走，只好馬上請朋友協助送到本院急診。

輕忽恐截肢

一到急診，馬上診斷為急性深部靜脈栓塞合併腔室症候群，有極高的截肢率及死亡率，馬上請血管外科醫師接手進行後續的治療。

深部靜脈栓塞（又名「經濟艙症候群」），並不是只有搭乘經濟艙才會得到的疾病，主因是下肢長期沒有活動或本身血管型態異常導致血液回流不順暢而形成血管栓塞，進一步產生下肢腫脹、疼痛、發紫的症狀，嚴重者甚至會因腫脹壓力過大，造成動脈血流受阻或橫紋肌壞死。有些病患運氣不好，甚至下肢靜脈血栓順著血流漂到肺動脈，造成所謂的肺動脈栓塞而有立即的生命危險。

這位病患在血管外科醫師的接手下，立即安排緊急手術，進行微創血栓抽吸手術，術中發現在左髂靜脈被動脈壓迫而形成的血管狹窄是造成這次深層靜脈栓塞的主因，同時在狹窄處放置支架治療，所幸在積極治療下，病患順利出院，不但保住了性命，也免於截肢的命運，可以繼續按摩師的工作。

下肢血管疾病若忽略，可能會有截肢的危險。建議若有靜脈曲張或靜脈血栓相關的疾病，千萬不可大意，尤其若有下肢腫脹症狀，第一時間請立即尋求血管外科醫師的協助。

（作者為林口長庚紀念醫院血管外科主治醫師）

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