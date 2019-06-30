喉嚨卡卡查不出病因 「喉球症」作祟

2019-06-30

文／林子堯

喉球症是常被輕忽的疾病，罹患的民眾很多，但卻往往不自知而造成生活不便及痛苦。

一名中年男子就醫時表示，十多年來都有喉嚨異物感或窒息感，常會用不斷咳嗽清喉嚨來緩解不適，但效果是短暫且有限，他陸續看過腸胃科、耳鼻喉科和胸腔科，也做過胃鏡和咽喉鏡都沒有明顯異常，醫師嘗試治療過胃食道逆流、過敏或是鼻涕倒流，但治療效果都相當有限。

另外一位是國中女生，突然一個多月前開始會不斷在教室持續咳嗽，導致自己和同學的困擾，甚至最後還不得已請假在家，以免影響同學上課。小女生越咳越嚴重，甚至開始有吸氣困難的狀況出現。家長當作感冒帶他看了好幾家醫院都沒改善。

自律神經失調引發

以上兩位民眾後來經過診療，判定應是自律神經失調引起的喉球症，經適當治療後，兩人症狀皆已獲得緩解，中年男子再也不怕自己咳嗽引人注目，小女生也順利回到學校繼續上課。

喉球症也被稱為「臆球症」，是不容易診療的疾病。根據研究，高達46%的民眾曾有過喉球症的部分症狀，可能原因有很多，像是鼻涕倒流、咽喉器質性病變、胃食道逆流、心理壓力或自律神經失調等。如果有喉部不適症狀，應先看耳鼻喉科，如果評估沒問題，可再接受腸胃科醫師的診療評估看是否有胃食道逆流的狀況。

如果這些科別都看過仍症狀持續，就要考慮是自律神經失調引起的喉球症，屬於身心症的一種，精神醫學中歸類在「身體化疾患」，治療方式包括：自律神經藥物治療、運動和調整生活型態，通常1至3個月內可以明顯改善。因此若有持續且困擾的喉部卡卡症狀，需要考慮喉球症的可能，可以尋求專業醫師評估治療。

（作者為雷亞診所院長）

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