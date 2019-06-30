適度補鈣 反降「腎結石」機率

2019-06-30

文／顏慕忻

常有人說：「我有結石，不能吃青菜豆腐湯。」主要是因為青菜豆腐湯中的蔬菜含有草酸，豆腐有鈣質，以致讓人聯想到結石，但真的有關係嗎？

腎臟可調節體內液體、礦物質、鹽類和其他物質的平衡，當平衡出現變化時，便可能形成結石。產生結石的風險因子包括：低尿量（濃縮尿液）、低溶解度的成分（鈣或草酸）、抑制劑的減少、尿液酸鹼值不平衡及滯留、感染等，而腎結石中，以草酸鈣結石占大多數（80%）。

雖然青菜豆腐湯中的草酸與鈣是造成結石的風險因子之一，但是當鈣與草酸在腸道相遇時，會形成結晶，隨著糞便排出，而減少形成結石的風險。若病患因怕結石產生而減少鈣質攝取，反會讓無法形成結晶排出的游離草酸在尿液增加，使得尿液中的草酸與鈣形成結石的風險變大。

建議日攝取量1000毫克

事實上，除非飲食中攝取非常高量的鈣，否則「適度」的鈣攝取對於腎結石患者而言，並不會增加結石的風險。

除此之外，水分攝取不足、過量的動物性蛋白、高草酸或高普林食物攝取對於腎結石患者也是飲食的風險。

◎預防腎結石的飲食技巧如下：

●攝取足夠水份：對於沒有水腫或限水需求的人建議飲水量為體重×30ml／天，但是飲料或果汁等不能替代開水。

●攝取適度的鈣：依照國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）建議鈣攝取為1000毫克／天。如每天1.5-2杯鮮奶並搭配適量高鈣食物（傳統豆腐、芝麻、小魚乾及紅鳳菜、莧菜等）。

●低草酸飲食：飲食儘量避免高草酸的食物，如巧克力、菠菜、紅茶、綠茶等。

動物性蛋白質勿過量

●適度攝取動物性蛋白質：過量攝取動物性蛋白會影響鈣質吸收，並增加普林含量，增加結石的風險。建議蛋白質攝取以體重×0.8-1公克／天為宜。

腎結石患者適度攝取鈣質並不會增加結石的風險，下次再遇到「青菜豆腐湯」時，可以安心食用。

（作者為林口長庚紀念醫院營養治療科營養師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法