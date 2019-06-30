《健康聚寶盆》是老了？還是病了？ 家中長輩有「老年病症候群」嗎？

2019-06-30

文／高聖倫

看門診時，常常會聽到長者們抱怨身體有多處不適，例如「人老了！就矮了！背就駝了！身體到處都痛、不舒服！怎麼看醫生、吃藥都沒有效。」或是「每天光是跑診所、跑醫院，看的醫生都快比吃的飯還多。身體也沒有變比較好，越檢查越糟糕。」

可惜許多長者不知道他們患的是「老年病症候群」，卻以為這是自然老化而沒有放在心上，導致延遲治療而造成更多的健康問題。

事實上，多數長者除了單一或多重急、慢性疾病外，在日常生活中也常合併認知障礙、憂鬱、譫妄、功能退化、跌倒、尿失禁、便秘、嗆咳、吞嚥困難、營養、多重用藥等問題，我們稱為「老年病症候群」。

疾病表現誤認是老化

其中，尿失禁的發生率會隨著年紀增長而增加，女性的發生率又高於男性。根據國民健康署統計，65歲以上女性每3人中有一人會有尿失禁困擾，但尋求醫師治療比例不到兩成。

經常因眩暈、跌倒的趙太太，直到孩子不斷鼓勵她，才輾轉來看我的門診。沒想到就診後才發現她還有嚴重尿失禁、便秘等「老年病症候群」症狀，尤其是頻尿，幾乎每半小時就要上一次廁所。

最令她難堪的是，因做房仲兼職，曾經有次帶客戶去看房子時，她為了解決尿急，情急下只好打開兩側車門，就地解決。她也因此再也不敢出門。

老年醫學門診周全評估

在老年醫學科團隊的協助下，安排趙太太會診婦女泌尿衛教門診，進行電刺激治療及骨盆肌肉訓練。兩個月後她開心地表示，半小時就需要找廁所的問題已進步到可以延長到一個半小時，終於解決困擾她多年的頻尿問題。

健康老年人雖然身體功能仍會隨著年齡增加而下降，但是自然老化不至於影響個人執行日常生活的能力。因此，許多被認為是老化的症狀，實際上卻是疾病表現。

「老年病症候群」是可以透過周全性老年評估，篩檢出需醫療介入的長者，經由適當的治療，即可改善家中長輩的健康及提升生活品質。

（作者為花蓮慈濟醫院老年醫學科主任）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法