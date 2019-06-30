網咖連打24小時 22歲男腦中風

2019-06-30

記者方志賢／高雄報導

高雄一名22歲年輕人沉迷網路線上遊戲，到網咖連打24小時，不吃、不喝，長時間坐著不動，被發現時趴在桌上不省人事送醫，因左大腦阻塞性中風，造成右手腳癱瘓及失語症，後來到聖功醫院接受急性後期照護、復健後，可靠輔具行動，但說話仍結巴。

不吃不喝不動 血栓致腦血管阻塞

聖功醫院神經內科主任冼鴻曦表示，患者去年連續待在網咖24小時打線上遊戲，期間沒喝水、沒吃東西，也沒起來活動，造成腦中風昏迷，送醫經電腦斷層結果是左大腦血管阻塞，造成右手腳癱瘓及語言功能障礙。

冼鴻曦說，這名男子身材微胖，但沒有高血壓、高血脂等病史，他研判長時間未補充水分、沒吃東西，也沒起身活動，血管形成血栓流到左大腦阻塞而中風。

病患左大腦動脈阻塞性中風，造成右手腳癱瘓，另外左大腦語言區也受損，導致說話結巴，後來接受復健後，原本癱瘓要坐輪椅，現在可靠助行器行走，從重度障礙恢復到中度障礙，但語言功能尚未恢復，說話仍結結巴巴。

冼鴻曦強調，老年人發生中風多因為高血壓、動脈硬化及糖尿病等慢性病所引起，年輕型中風可能是血液凝固障礙，因血液中缺乏能溶解血栓的蛋白酶而血栓，或先天血管異常，例如動脈瘤或動靜脈畸形，血管易剝離或破裂。

高雄長庚神經內科醫師林祖功表示，民眾若長時間久坐，水分也沒有足夠補充，血液濃度太高，可能造成血管阻塞，但也不能排除其心臟、血管或血液有凝血異常等先天問題。

冼鴻曦強調，一般人長時間不喝水、不活動，就有中風的危險，尤其有血液凝固異常的人，更是特別危險，建議要經常喝水，也不要長時間不活動，才能避免血管阻塞而腦中風。

聖功醫院昨舉行70週年慶「社區醫療全人照護整合服務研討會」，分享急性後期照護與社區式照護的案例。現場也展示重達20公斤的活動式洗牙機，可直接前往居家服務；還有聖功醫院自行研發的出勤配備，例如大容量多功能的居服包等。

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