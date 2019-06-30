高屏溪畔擬鑿10深水井 高雄大樹居民反對

2019-06-30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕水利署規劃在高屏溪右岸開鑿十口深水井，地點選在大樹區興田、溪埔里，昨天召開「高屏地區防災緊急備援井網規劃成果說明會」，居民擔心地層下陷、影響農作物灌溉取水，掀起反對聲浪。水利署強調只是規劃階段，會聽取地方意見，不會硬推，但說明會仍不歡而散。

水利署水利規劃試驗所（水規所）副所長曾國柱昨天領軍前往興田活動中心舉辦說明會，興田里長曾金益、大坑里長吳進雄、溪埔里長張耀珍及居民與會，立委黃昭順、市議員吳利成到場聲援居民。

民憂地層下陷 影響農作物灌溉取水

水規所規劃在高屏溪右岸開鑿十口深水井，其中六口在溪埔里、四口在興田里，緊鄰的大坑里地下水也受影響。水規所指出，該案緣由為二○一五年高雄地區發生旱災，水利署希望藉由在河川公有地開鑿備援井網，以備不時之需。

水規所：進入第三階段限水才啟用

水規所指出，估計該備援水量為每日六．四萬噸，可連續備援日數一百五十天，強調只在進入第三階段限水才啟用。

吳利成指出，大樹區已有攔河堰、伏流水工程，現在又要開鑿深水井，對大樹人不公平，水井有造成地層下陷疑慮，且枯水期也是玉荷包開花需要用水時候，恐有排擠效應。

吳進雄說，水利署在大坑興建伏流水工程時，曾保證水源夠用了，為何現在又要鑿井？曾金益不平地說，大樹水質好就該死嗎？水利署任由地表水流失，卻要使用祖先留下的資源，不會再被騙了。黃昭順表示要將反對聲音表達出來，她會將意見帶到立法院，不會讓工程亂做。

曾國柱表示，這是緊急備援，不會亂抽水，昨天是規劃說明會，該工程尚未設計、發包施工，是對居民表達最大誠意，就算使用公有地，也得依規定申請，已經聽到居民反對聲音，會考量其他水源方案。但是居民紛紛發言一面倒拒絕水井，甚至離席表達不滿。

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