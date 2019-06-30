平鎮戰祭補給車障礙賽 「笑」果十足

2019-06-30

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市府客家事務局、平鎮區公所合辦的「乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭」，昨天在平鎮區鎮興里自行車步道熱鬧登場，今年活動有別以往縮短為一天，但內容同樣多元精彩，其中最大亮點為「補給車競速障礙賽」，大小朋友推著擺滿各式物資的補給推車，趕赴前線支援義士，恍如穿梭時光隧道，回到客家族群英勇抗日的一八九五年，讓參與的民眾大喊：「熱血十足！」

設計華麗載卡多 邊跑邊叫苦

平鎮戰祭由「補給車競速障礙賽」拉開序幕，今年共有廿組參賽隊伍，各里、社區發展協會絞盡腦汁，將補給車打造得如花車般絢麗，像是雙連里將推車改造成「愛國號自走砲」，車上搭載的「砲管」還能發射沖天炮，相當搶眼；競賽以十人為一組，參賽者須繞過三角錐、爬上斜坡，通過兩百公尺長的賽道，起跑槍聲一響起，所有人拉著推車往前衝，不少隊伍因補給車打造得太過華麗、載運太多東西，過程走走停停、頻頻「甩尾」，直呼：「實在吃不消！」現場笑聲不斷，最後由建安里奪冠，獲得兩萬元獎金。

障礙路跑賽 還得曬衣穿針線

今年活動項目多元，除了補給車競速障礙賽，還有模擬古戰場的「忠義戰士」障礙路跑賽、「小小勇士」親子合作路跑賽，參賽者須越過「山坡」、「戰壕」等關卡，一下得猛力衝刺、一下得匍匐前進，今年特別加入性平關卡，參賽者還得曬衣服、穿針線，象徵戰時客家女性的辛勞。

補給車遶境 蔬果零食沿路送

下午則依往例舉行補給車遶境，補給車上載著在地蔬菜水果、農特產品、各式客家米食，遶境隊伍也穿上客家服、復古服裝，在行進中沿街發放蔬菜、水果、零食給圍觀群眾，沿途敲鑼打鼓宛如嘉年華，讓大家看得目不暇給，更樂得拿到各式補給品。

市長鄭文燦說，一八九五年乙未戰爭爆發，各地義民與日軍發生多場戰役，戰事長達五個月，而桃竹苗地區戰況最為慘烈，其中發生在平鎮的「安平鎮之役」，是日軍少數吃到苦頭的戰役之一，當時的義勇軍缺乏軍糧、軍餉，百姓便自動自發提供糧草，到了現代則透過競賽、遶境方式讓民眾體驗，紀念客家族群團結、勇於反抗的硬頸精神。

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