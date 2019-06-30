《客家之光》楊政男、謝其煚、賴仁政 獲客家貢獻獎

2019-06-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕第八屆客家貢獻獎得獎者於廿七日揭曉，苗栗縣民楊政男、謝其煚、賴仁政三人，分別在語言、攝影、音樂等不同領域，傳承、記錄、發揚客家文化，獲傑出成就獎，縣長徐耀昌讚許他們都是「客家之光」。

楊政男是客家語文研究的先行者，國學基礎深厚，在語言文化研究上，表現硬頸精神，投入於客家語言研究、鑽研客語文字，編寫客語字辭典，他所編撰的客語字辭典深受許多專業研究者的喜愛，奠定客家語文的傳承，獲「傑出成就獎—研究發展類」。

謝其煚以鄉土文化為主軸，出版紀錄影像重現早期水牛、稻田、農耕及許多客庄風情，用相片記錄的時間長達一甲子，拍照底片多達十一萬張，拍攝的影像具永續文化的價值，許多作品還受到台灣博物館典藏，獲「傑出成就獎—藝術文化類」。

致力推動客家傳統音樂的賴仁政，認為客家山歌具有時代性的意義與價值，要讓山歌永續傳唱，更積極扭轉各界對於客家傳統山歌刻板印象，透過當代新思維，帶給大家新的想法與視野，讓客家傳統音樂，代代相傳，獲「傑出成就獎—藝術文化類」。

徐耀昌表示，楊政男、謝其煚、賴仁政得獎實至名歸，讚三人都是「客家之光」，也期盼有更多人加入客家語言、文化與產業的傳承、發揚，共同努力讓大家「認同客家、了解客家、愛上客家」。

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