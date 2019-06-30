中市97路公車延駛苑裡 每日擬16班次

2019-06-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮大眾運輸長期依賴台鐵，前任鎮長杜文卿曾爭取台中市九十七路公車在苑裡鎮設站，方便學生等通勤族，不過路線涵蓋度仍嫌不足。苑裡鎮公所日前與台中市政府溝通爭取，確認台中市將延伸公車路線至苑裡市區，對鎮民將是大利多。

台中市府招標中 路線擬駛經苑裡市區

苑裡鎮公所表示，目前新延駛路線已由台中市府招標，預計每天早上六點廿分至晚間十點營運，每日十六班次，待標案標出，詳細沿線站牌、時間等，公所將再公告。

沿線站牌、時間等 公所將再公告

苑裡鎮長劉秋東表示，新增延駛的公車路線在鎮內將從上館里水門開始，繞經幼獅工業區後，通往苗四十七之一線再連接苗四十七線，再連結苑裡鎮一三○縣道世界路中正里、客庄里、苑南里；苑北里路段至苑裡鎮公車總站，路線行經市區，讓內區民眾也可由上館里搭乘。

苑裡鎮公所指出，新延駛路線由台中市后里泰安火車站經后里區尖豐路後，由義里大橋至上館里苑裡鎮一四○縣道、北堤東路口後再通往新復里、田心里通往上述苑裡市區。

方便學生通學、幼獅工業區通勤族

劉秋東指出，苑裡鎮與台中市生活圈密不可分，除學生來往通學，更有不少民眾前往台中市消費、工作。且新延駛路段行經鎮內世界路鬧區，終點站距離國立苑高也近，對居民、學生相當便利。

另外，公車路線也經過不少苑裡鄉親工作的幼獅工業區，對上班族而言也多了一項通勤選擇。苑裡鄉親若有前往台中市區需求，也能搭乘新公車路線至泰安火車站後轉乘火車至台中市區。

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