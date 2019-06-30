土雞禽流感 彰化8天撲殺7.2萬隻

2019-06-30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕驚！彰化縣昨天又傳出禽流感疫情，在本月已發生第三起，總計八天來共撲殺了七萬二千多隻土雞。彰化動防所長董孟治表示，這三起疫情全是在土雞場，推測可能與土雞「分批、多次」的銷售方式有關，但還要密切觀察。

動防所建議縮短出雞時間

董孟治指出，這個月迄今發生三起禽流感，全部都是土雞場。第一起發生在芳苑鄉，撲殺了二萬七九六○隻，第二起在大城鄉，撲殺二萬六九六○隻，第三起也在大城鄉，撲殺了一萬七六八六隻。

董孟治表示，近來發生的禽流感案例，彰化縣都是土雞場，全國其它地方也以土雞場居多，原因與土雞場的銷售方式有關；其它雞種都是一次出雞，也就是單一雞舍所養的雞同時出，但土雞則是「分批、多次」出雞。

董孟治強調，由於抓雞往往都在晚上，除非燈光充足、消毒徹底的情況下，才能完全杜絕禽流感，因此，建議土雞場能夠改變現有「分批、多次」的銷售方式，能夠把銷售時間縮短在三到五天，因為雞隻體型原本也會有大、小之分，只有縮短供應時間，才能避免染病機會。

董孟治指出，土雞主要的供對象為喜宴餐廳與傳統市場，喜宴需求的土雞大多是全雞燉湯來上菜，訂單多是體型小的土雞，大約是飼養六十天的土雞，但傳統市場是家戶食用大約是飼養九十天的土雞。

因此，因應消費需求，土雞農大多採取分批多次出雞，造成單一雞舍會多次有人員出入抓雞，其它包括運輸車輛的出入，增加人員、車輛消毒管控上的困難，也容易染病。

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