太魯閣同禮步道 首段500公尺完工

2019-06-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕遺世獨居般坐落在海拔逾一千公尺高的太魯閣同禮部落，曾被外界稱是「黑暗部落」，唯一對外交通的「同禮步道」改善工程，因涉及工程難度，歷經逾四年探勘，目前才完成首段五百公尺步道，後續近九公里路程還需進行簡易水保計畫，鄉公所預計在七月二日召開說明會。

沒有電力供應 被稱黑暗部落

總長九公里的同禮部落，因為長年交通不便，加上沒有電力供應，居民過著幾近原始的生活，被稱為「黑暗部落」；步道改善工程計畫一波三折，在原決議「拓寬」變「改善」後，秀林鄉公所目前已完成砂卡礑步道通往「三間屋」的五百公尺路段，在原有一米半步道上，重新鋪設石磚、石板，除能降低環境衝擊，也方便摩托車載運物資。

地處太魯閣國家公園轄內

同禮部落步道由於地處太魯閣國家公園轄內，礙於現行法規，必須維持既有步道九公里整修、不破壞水土保持法中的土方挖填量、不涉及國家公園法，坡度較陡路段，則改線為「之」字形通路，克服平均爬升坡度九點五度、最大爬坡高度約十九度的陡峭地勢。

仍有近9公里需做水保計畫

大同、大禮部落現居廿三戶，步道路權途經卅位地主，已經全數取得同意及共識，太魯閣族人將無條件撥用土地給政府施工，僅希望能夠盡快完成「安全回家的路！」但是後續路段仍卡在簡易水保計畫階段，能否順利回家仍是未知數。

鄉公所建設課長郭厚成說，簡易水保計畫需鑽勘確定地質，目前已編列四百萬元預算，預計明年度執行，由於路途遙遠加上工程難度，僅能分段評估，若後續遇到破碎帶地層，則須更改路徑或調整計畫，最壞打算也恐無法「繼續做下去。」

7/2在富世部落召開說明會

「即便族人有多大期待，我們也會盡最大努力！」秀林鄉長王玫瑰說，目前暫待簡易水保計畫評估通過後，才會再進行設計案及編列工程預算，後續作業是否執行的最大關鍵全取決於「鑽探結果」，若前端探勘過，難做還是要做，但沒過不能做也沒辦法，七月二日將在富世部落召開說明會。

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