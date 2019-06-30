蘭陽兒童少年文學獎 位置奪童詩類首獎

2019-06-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣第十四屆蘭陽兒童文學獎及第十八屆蘭陽少年文學獎，昨舉行頒獎典禮，共有一○八件得獎作品；北成國小四年級方俐心，以「位置」這首詩，獲得國小組中年級童詩類首獎，她說，自己的位置在她人眼裡，隨著年紀成長不斷改變，想傳達對「位置」被改變後的失落心情。

蘭陽兒童及少年文學獎，共分為童詩類、文體類、故事類、新詩類、散文類及小說類等六大類組，參賽作品一千一百六十三件，由各評審委員選出一○八件得獎作品，昨在員山金車葛瑪蘭酒廠宜蘭會議廳，由縣長林姿妙頒獎表揚。

獲得首獎的方俐心，在典禮中上台朗讀創作；她說，小時候很喜歡被長輩說她可愛，但長大後，隨著弟妹出生，她漸漸不被稱讚，在大人心中的「位置」不見了，讓她一度很難過，這樣的心情寫成日記，後來創作為詩作參賽，能夠得獎讓很意外。

另，凱旋國中二年級陳映璉以「阿嬤」這首詩，在國中組新詩類得到首獎；她說，阿嬤年輕時應該也有自己夢想，但為了家犧牲放棄夢想，希望透過詩作，向阿嬤表達她的情感，以及阿嬤的內心世界。

今年文學獎，獲得國小組文體類首獎，分別有三民陳星同、古亭陳逸安、南屏李浡睿；國小組童詩類首獎，有七賢游以丞、北成方俐心及學進陳宥妤；國中組首獎部分，新詩類為凱旋陳映璉，小說類復興陳沁陵，散文類羅東林廷叡。

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