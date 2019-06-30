氣候影響 三星上將梨減產逾2成

2019-06-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉上將梨進入採收期，不過，年初受到濕冷及日夜溫差大影響，加上今年梅雨季雨水過多，農民預估上將梨將較正常年減產逾兩成，是繼二○一六年「霸王級」寒流後，損失最多的一年；農民翁松根指出，今年上將梨量少，連供給農會販賣的量都可能缺貨。

年初濕冷 梅雨季雨水過多

三星上將梨即平地高接梨，以黃金梨、豐水、幸水及有機等四個品種為大宗；每年十二月中旬到一月底，嫁接國外進口或梨山來的溫帶梨花苞，若順利開花結果，六月下旬開始採收，全縣栽種面積約四十三公頃，年產值近億元，是宜蘭縣知名農特產品。

不過，今年一月上將梨嫁接期間，碰上攝氏十餘度低溫，且連續下雨又因溫差大，造成花苞不開花，農民在花苞死掉後，只能嫁接幸水等成長期較短的品種，導致一棵梨樹佈滿不同品種梨子，每種梨子都用不同顏色的紙包裹，民眾形容有如「萬國旗」。

要買要快 7月中後可能缺貨

「今年上將梨產量很慘！」超過三十年種植資歷的翁松根說，除了氣溫導致花苞不開花，梅雨季雨量又是歷年最多，導致不少梨子，梨心因過度潮濕腐爛，產量減少兩成以上，梨子數量雖少，但品質還是不錯，民眾要品嚐手腳要快，趁現在採收期購買，七月中旬後可能就買不到。

幸水梨15顆 售價約500元

翁松根指出，現階段一箱五到十五顆的上將梨，約賣五百元到一千五百元不等，依照品種、品質與大小定價，愈大顆愈貴，以每箱五顆的黃金梨為例，每顆「足兩」達十六點六四兩，售價一千五百元，若是幸水梨每顆約七至八兩，每箱十五顆售價約五百元。

翁說，他的果園除開放民眾認養採收，民眾向他買梨子，他也會以民眾名義，每箱捐出一百元給長照機構。

農損每公頃6萬元救助

對於上將梨因氣候受損，縣府農業處指出，縣府會協助爭取補助，已依農業天然災害現金救助辦法，提供農民每公頃六萬元現金救助，歡迎民眾踴躍購買上將梨，支持辛苦的農民。

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