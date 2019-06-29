不怕玩「豬鼻子」 結構式隆鼻不易識破

2019-06-29

文／林靜芸

鼻子在臉部的中央，對輪廓的重要性超過想像！鼻子並不是挺就好看，好看的鼻子必須配合臉部的比例與均衡。

鼻樑若做得太高，看起來像納美人過分陽剛；鼻樑太瘦沒有貴氣；鼻子由鼻中柱、鼻底和鼻翼包圍，三者應呈等距的正三角形，側鼻樑、鼻翼與口角可以連成直線；如果自覺鼻孔太大，沒有考膚周遭平衡，鼻孔縮太小則會呈現馬來貘的外觀。

傳統隆鼻 人工鼻骨易穿出

鼻子應該佔全臉長度的1/3，鼻樑與鼻頭應該呈黃金分割。隆鼻之後如果鼻子只有變高，但是長度不對，不會好看，而比例不對，尤其鼻頭太大，則顯粗俗。

傳統的隆鼻是假設鼻子的缺陷只有太塌，所以放入人工鼻骨墊高，這種手術可以靠雕琢人工鼻骨達到調整鼻形的目的，但是依靠人工鼻骨拉長鼻子或是加強鼻頭，人工鼻骨容易從皮薄的部位穿出。

隨著年齡增長，人工鼻骨位於骨膜下，時間久了，軟組織與人工鼻骨老化速度不同，鼻頭處人工鼻骨不是太高（朝天鼻），就是太低（人工鼻骨凸出）；先天的瑕疵（例如鼻頭太大、鼻子太短、鼻頭沒肉、鼻樑太寬等）也需要從結構來改正。

現在有所謂「結構式隆鼻」，指的是以人工鼻骨墊高鼻樑，調整鼻中隔的長度，並以自體軟骨加強鼻尖的結構。開放式隆鼻可以修正鼻部的結構，包括縮減鼻頭脂肪、縫合鼻頭軟骨、調整鼻骨寬度等等，除了塌鼻之外，可以處理朝天鼻、短鼻、蒜頭鼻，而且術後的鼻子自然高挺，不像傳統隆鼻，遠看像「一根筷子」。

更重要的是結構式隆鼻術後可以玩「豬鼻子」，不容易被識破，對於想隆鼻的人是較優的選擇。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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