泌尿道反覆感染 原來膀胱有腫瘤

2019-06-29

文／蔡樹衛

一名67歲女病患沒有特別的慢性疾病，她從年輕開始就偶爾有泌尿道感染，也會乖乖地到診所求診，但最近兩個月發現膀胱發炎頻率變高，接受藥物治療後，臨床症狀就馬上改善，只是一直反覆發生，所以由診所轉介到醫院門診。

內視鏡刮除腫瘤 狀況好轉

經醫師詢問病史，患者除了一般泌尿道感染的症狀外，間歇性的無痛性血尿次數變多，來醫院接受3次尿液檢查，檢查結果都是顯微性血尿，建議病人接受靜脈腎盂造影（IVP），檢查報告發現膀胱疑似有腫瘤，膀胱鏡檢查證實有兩顆約一公分表淺性腫瘤，再經過內視鏡膀胱腫瘤刮除後，目前規則在門診追蹤。

此次就醫的臨床表現重點有兩個，一是無痛性血尿且年紀超過50歲，二是反覆性膀胱發炎。

膀胱腫瘤是泌尿科第二常見腫瘤，一般好發在50歲以上的民眾，臨床上常見的症狀是無痛性血尿，因此有前述狀況還是建議至泌尿科門診仔細檢查，包括驗尿、超音波、靜脈腎盂造影、膀胱鏡等相關檢查。

補充適量水分 不要憋尿

臨床上也常見因反覆性泌尿道感染就醫的病人，尤其是反覆性膀胱發炎患者，除了要考慮是否治療不完全（例如一週的藥物僅服用2-3次），以及藥物無效（患者對藥物產生抗藥性）以外，也必須去考慮是否有其他的泌尿道疾病，如結石、泌尿道構造異常、神經性膀胱、腫瘤等。

建議民眾平常應補充適量水分、不要憋尿、注意解尿後及洗澡時，由前至後的擦拭及沖洗方向，以免膀胱發炎。此外，若有反覆性泌尿道感染、無痛性血尿症狀，切勿自行服藥，應到泌尿科門診檢查及追蹤，以早期發現，早期治療。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法