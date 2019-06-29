正確配戴副木 6成腕隧道症候群痊癒

2019-06-29

記者歐素美／台中報導

你經常手部痠麻而要甩手緩解不適嗎？醫師建議，不妨利用「法倫氏檢查（Phalen test）」自我測試是否罹患腕隧道症候群，如果確定罹患，約6成患者只要正確配戴副木，3個月內即可痊癒，不一定要手術治療。

法倫氏檢查法 可自我測試

台中慈濟醫院復健科醫師李信賢表示，腕隧道症候群自我檢查的方法很簡單，雙手手指朝下與手臂呈90度，兩手背互靠，懸空貼舉胸前1分鐘，若手指出現麻木或刺痛，就可能罹患腕隧道症候群。

50歲的陳小姐因擔任洗碗工，每天從早到晚洗刷鍋盤，又迷上手機追劇，有一天騎機車時，突然發現催油門時，右手手指麻木，睡覺時也因手麻醒來，拿東西時，常抓不住而掉落，經常以甩手緩解症狀。

李信賢表示，常甩手是腕隧道症候群病人共同特徵！造成手麻的原因包括：腦部病灶、頸部脊髓病灶、頸椎神經根病變、周邊神經受壓迫、周邊神經受傷。腕隧道症候群即屬於周邊神經受壓迫，好發於工人、家庭主婦和手機玩家，患者大多手腕活動量大、手需長期抓握東西，因手腕過度彎曲、屈背或用力抓握都會增加腕隧道壓力，時間一久，神經就會受傷。

夜間配戴2週 手不麻了

陳女經依手腕結構訂製一雙手腕副木，夜間配戴2週後回診，手就不麻了。

李信賢說，夜間配戴副木是目前醫療文獻推薦的首選治療方式，因手腕副木將手腕固定在正中央，使正中神經承受壓力最小，就能讓神經自行修復，約有6成患者3個月內會痊癒。

李信賢提醒腕隧道症候群患者，應減少手腕使用量，避免長時間抓握東西。除配戴手腕副木，口服類固醇與局部注射類固醇能有效改善症狀，也可選用超音波與雷射進行物理治療，體外震波治療也是不錯選擇，治療要趁早，若保守療法效果不彰，手術切開橫腕韌帶是最終治療方法。

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