戒檳榔反牙疼? 口腔麻痺不知爛牙

2019-06-29

文／張妤欣

醫師：「你都黏膜纖維化了，還是把檳榔戒掉吧！」

病人：「醫師，可是我之前有戒過，結果牙齒都鬆動了耶，我覺得嚼檳榔就像打地樁一樣可以讓牙根穩固。」

口腔黏膜下纖維化 嘴張不開

其實嚼檳榔對牙齒最直接的影響，是造成口腔黏膜下纖維化，讓患者張口度越來越小，清潔不易的結果導致牙周病或是蛀牙的產生；而且檳榔纖維又粗又硬，會造成牙齒表面珐瑯質的磨耗。

珐瑯質是全身最堅硬的地方（鈣化程度超過95%），能對抗酸蝕和細菌的侵蝕，防止蛀牙，當珐瑯質磨耗掉的時候，就像是牙齒的防護盾消失一般，變得容易蛀牙。

臨床統計資料顯示，嚼食檳榔的人會有較深的牙周囊袋、較嚴重的牙齦萎縮和容易有牙齦病變，此外，大部分嚼檳榔的人會有牙齦出血、口臭、張口和吞嚥困難、口腔黏膜灼熱感，以及口腔潰瘍。

科學實驗結果顯示，檳榔會刺激口水的分泌，而富含鈣離子的口水就是造成牙結石的元凶，所以嚼食檳榔容易造成牙結石堆積；在細胞實驗當中發現，檳榔鹼會抑制上皮細胞的生長、上皮細胞之間的連結喪失，以及減少膠原蛋白的合成，所以傷口不易癒合。

檳榔萃取物會造成體內產生很多發炎激素，如前列腺素E2（PGE2），這些激素會誘發發炎反應造成牙周的發炎和破壞。

既然這麼多統計和實驗報告都指出檳榔會造成口腔清潔困難、牙周發炎、牙齦萎縮、延遲傷口和牙周癒合，導致蛀牙和牙周病，但為什麼病人卻有相反的錯覺呢？這是因為檳榔會染色，而且牙冠凹凸不平的外觀都磨損掉了，反而會讓病人不容易觀察到有蛀牙（蛀牙常會有牙齒變色的情況，尤其在牙縫溝槽當中黑色最明顯，但是溝槽被磨平，牙齒又被檳榔染色，所以看不出來）。

檳榔內的成分會造成暫時的麻痺效果，所以嚼檳榔的人並不會感到牙齒或口腔疼痛不舒服，而是在戒了之後的幾週內開始感到疼痛，所以有「戒檳榔，反而牙齒壞掉的錯覺」，事實上是因為之前沒有感覺到疼痛，沒有就醫，而拖延了病情。

（作者為彰化基督教醫院口腔顎面外科主治醫師）

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