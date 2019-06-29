亂吃減肥藥 當心破財又傷身

2019-06-29

文／張智誠

不少愛美民眾為了快速塑身清涼一「夏」，冒險服用來路不明的減肥藥，但其實部分藥物含有治療特定疾病的成分，隱藏嚴重副作用，或減肥藥與本身正服用的藥物產生交互作用，也會造成致命危機，不可不慎。

來路不明 隱藏嚴重副作用

◎案例一：35歲朱小姐自費2千多元購買來路不明的減肥藥，諮詢時發現，藥物內容包括：瀉劑、抗憂鬱藥、麻黃素、抗心律不整與降血壓藥、利尿劑、抗癲癇藥、降血糖藥、鎮靜安眠藥、甲狀腺素、支氣管擴張劑、胃藥、維他命等，即俗稱「雞尾酒減肥療法」，其中只有胃藥和維他命是相對安全、沒有副作用的藥物。

若病人本身沒有心血管疾病、糖尿病、憂鬱症、肺部疾病、內分泌疾病等診斷，卻服用上述相關藥物，此舉屬於「藥物仿單標示外」的用法，一旦發生嚴重副作用致死，可能無法申請藥害救濟。

◎案例二：28歲唐小姐也自費使用來路不明的減肥藥，因沒有登錄健保雲端藥歷，醫師無法藉此比對病人目前使用的藥物，當病人拿著整包減肥藥到藥局諮詢時，藥師意外發現其中一項藥物與醫院開立的藥物重複，更有一顆藥與醫師開立的藥有交互作用，可能造成心臟QT波延長，增加致死風險和其他藥物副作用的發生率。

國內外曾有許多服用仿單標示外減肥藥的致死案例，而目前衛福部核准的減肥藥只有沛麗婷（Belviq®，學名lorcaserin）和羅氏鮮（Xenical®，學名orlistat），其他藥物皆屬於仿單標示外的用法。

正規醫療協助 搭配多運動

除上述兩種藥物外，近年美國陸續核准Qsymia®、Contrave®、Saxenda®等藥品用於減重，但截至目前為止，這些藥物在台灣都尚未上市。

「諾美婷」則是過去曾被核准的知名減肥藥物，因嚴重心臟副作用而下市，但日前有報導指出，黑市查獲的不明減肥藥物中，竟含有諾美婷的成分sibutramine，目前含該成分的藥品早已被食藥署禁止使用。

提醒民眾，有減重需求時，應尋求正規醫療協助、多運動，並搭配良好的營養衛教與飲食控制，目前很多醫院都設有減重門診，醫師都可開立衛福部核准的減重藥物給民眾，使用正確的方法減重，才不至於賠上健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院藥劑科藥師）

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