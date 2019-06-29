注意！ 新北多項交通新制7.1上路

2019-06-29

〔記者何玉華／新北報導〕七月一日起，有多項交通新措施上路，雙北公車改採「上、下車都要刷卡」，淡海輕軌紅樹林站與台北捷運淡水信義線紅樹林站的行人連通道在七月一日啟用，兩線的轉乘更便捷，淡海輕軌從七月一日起調整時刻表，縮短尖峰時段的班距。

占用孕婦及親子停車位 今起開罰

另外，還有多項全國同步實施的交通新制，民眾務必遵守，以免荷包失血，今天（二十九日）起，占用孕婦及親子停車位，罰鍰六百元至一千兩百元；七月一日起，酒駕加重處罰，五年內被查獲酒駕三次者，檢方若不同意易科罰金，就必須入監服刑，酒駕也有連坐罰，駕駛人酒駕，同車乘客要一併受罰，拒絕酒測的罰鍰從九萬元提高到十八萬元。

七月一日起，未禮讓救護車及消防車致死傷者最高罰九萬元、在行人穿越道未禮讓白手杖及導盲犬最高罰七千兩百元。

雙北公車改採上、下車都要刷卡

雙北公車上、下車都要刷卡的新措施，七月一日起分兩階段實施，第一階段統一在上車刷卡時扣除一段票費用十五元，下車刷卡時顯示扣除零元，二、三段票的乘客會在下車刷卡時再扣十五或卅元的差額；第二階段從明年二月一日實施，下車不刷卡將無法享有轉乘優惠。

從七月起至十一月底，只要遵守上、下車都刷卡即可參加抽獎，每月抽出一年份定期票一名、半年定期票十名與一張特製版定期票四十八名。

雙北兩市交通局表示，上、下車都刷卡可減少乘客搭車時，搞不清楚是上車還是下車付費的疑慮，新北市交通局長鍾鳴時說，新北幅員遼闊，有多達六段票的公車路線，上、下車都刷卡才不會搞混。

輕軌紅樹林站 行人連通道啟用

淡海輕軌與台北捷運淡水信義線的紅樹林站之間，七月一日起，兩條捷運線的行人連通道開通，乘客可直接在淡海輕軌的月台層轉乘，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進出車站都需刷卡，在淡海輕軌及北捷轉乘的旅客，需先刷卡出站，再刷卡進站。

淡海輕軌從七月一日起縮短尖峰時段的班距，平日上午六點半至八點的班距縮短為六分鐘，每天中午十二點半至下午四點半，班距縮短至十二分鐘，其餘時段仍維持十五分鐘一班車。

淡水河藍色公路 夜航啟動

淡水河藍色公路七月一日啟動夜航至十二月卅一日止，天天推出「忠孝夜航」、「華江夜航」兩個航程，票價一五○元，分別從「忠孝碼頭」及「華江碼頭」上下船，航程約七十分鐘。

另外，復康巴士全面啟用智慧刷卡服務，車上裝設刷卡機，民眾可使用悠遊卡或一卡通刷卡扣款，減少現金找零的不便。

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