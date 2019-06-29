故宮南院陶瓷展今登場 13件汝窯開眼界

2019-06-29

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕號稱故宮南院開館以來最強展覽「泥土的座標—院藏陶瓷展」今天登場，展出三百件本院珍藏陶瓷，包含被譽為「名瓷之首」、「汝窯為魁」的北宋汝窯瓷器十三件，是汝窯瓷器從本院移出數量最多的一次，要讓中南部國人一睹國寶陶瓷精華。

本院移出數量最多的一次

故宮南院昨天下午進行媒體沙龍，由策展人助理研究員翁宇雯解說，今天開幕式由故宮院長吳密察主持，展期至十一月十日。

北宋汝窯生產瓷器被譽為「人類陶瓷史上之最」，企業家曹興誠收藏「北宋汝窯天青釉洗」，前年在香港蘇富比拍賣會上，以二億九千四百三十萬港元（約當新台幣十一‧五億元）拍出，創下中國瓷器在世界拍賣市場的最高紀錄，而故宮院藏汝窯都是清代皇帝收藏精品，遠比私人收藏更珍貴。

翁宇雯表示，汝窯傳世不到百件，故宮收藏廿一件，又大又美，是清代皇帝珍藏，色澤溫潤，微微透出淡粉紅色，開片紋路有如蜻蜓透明的翅膀細紋，至今仍無法仿製，每件都是無價之寶，這次在南院展出「瓶、盆、盤、碟」等不同型態共十三件，其中三件「青瓷水仙盆」可當花器，有趣的是，清宮記載用途是貓、狗食盆，愛貓族、愛狗族可來看看最珍貴的貓、狗食器。

明、清青花瓷代表作 吸睛

陶瓷展還有青花瓷代表作明代「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」及清代「琺瑯彩粉紅地開光四季花卉碗」、「霽青描金游魚轉心瓶」等，另一半是院藏東南亞、東北亞各國瓷器，展現「泥土」在不一樣的時空、座標所呈現的不同風貌。

8月底前例假日 免費參觀

故宮南院國定假日及例假日免費參觀到八月底，園區內接駁車免費，開放大巴士直接靠館下客，七月二日至八月卅一日天天延長開館至下午六點。

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