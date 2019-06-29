桃園照顧3千弱勢生 暑假午餐不斷炊

2019-06-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園各級市立學校，對於弱勢學生都提供免費午餐，只是暑假期間學校不上課未供餐，為了不讓這些弱勢學生餓肚子，桃園市政府於暑假期間提供每日五十元愛心午餐，學生只要拿著學校發的餐券到指定合作店家，都能兌換便當或等值午餐，有近三千位學生受惠，所需費用約九百多萬。

持券或簽名 到合作店家領50元餐點

教育局長高安邦表示，今年暑假從六月廿九日至八月廿九日，為落實照顧經濟弱勢學生美意，暑假期間讓學生持餐券或以簽名方式，至學校合作商家領取餐點，弱勢學生則包含低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等四類；今年桃園國中等六十八所學校，是與鄰近烘焙坊、雜貨店、便當店等愛心商家合作，另外武陵高中等一三八所學校，則與四大便利超商合作，部分偏遠學校因周邊商家不多，改以發放物資如米、麵條、罐頭等，讓學生帶回家烹煮。

讓孩子多吃點 有店家主動加碼

其中，桃園區建德國小與附近的「58號烘焙」及「7-11城邦門市」合作，學童可持餐券至「58號烘焙」或「7-11」兌換五十元餐點，而「58號烘焙」老闆黃文璋為讓學童多吃一點，主動加碼讓學童從五十元餐盒提升成八十元，甚至小朋友已在超商使用餐券，若想吃麵包，「58號烘焙」也免費提供卅元麵包。

黃文璋說，創業初期很艱難，深刻體會弱勢家庭的辛苦，希望盡棉薄之力幫助弱勢學生，而平時學校辦理慶生會活動時，也會免費提供六吋蛋糕，讓小朋友帶回家和家人共享，今年主動加入暑假愛心午餐計畫，讓小朋友吃得營養又健康。

市府捐款專戶 呼籲各界發揮愛心

高安邦說，市府成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，提供每位學生於寒暑假期間每日五十元午餐費，今年暑假共有二九三九位學生受惠，所需經費共九一一萬餘元，呼籲大家發揮愛心。

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