花蓮知卡宣水上樂園 7.1開幕

2019-06-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕占地約三公頃大的花蓮「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」，將在七月一日開幕，提供民眾免費體驗多達六大主題水池及數十種親水遊樂設施，今年還新增深水池，滿足想要深水游泳的遊客，並另闢泡腳池與噴泉廣場，方便未換泳裝及包尿布的小小孩也能在酷暑中沁涼一下。

戶外氣溫節節攀升，邁入第五屆的知卡宣綠森林親水公園戲水區，預計七月一日對外開放，長達二個月的開園時間，往年平均吸引十萬人次入園，今年因擴增親水設施，花蓮縣政府預估將可突破十三萬人次大關。

知卡宣歷經長達五年時間規劃擴充戲水區，目前已擁有六大主題池及多項親水遊樂設施，包括兒童池、造浪池、漂漂河、雨林池及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施，也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備。

新增深水池、泡腳池與噴泉廣場

另外，戲水區內還有特別為孩童量身打造的幼幼池，設置專門使用的遊樂器材，適合父母伴隨幼齡兒童一起遊玩；今年更打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客下水，並考量到部分遊客不想穿著泳裝，或帶著包尿布的小小孩不願意或不方便下水，也新設泡腳池與噴泉廣場。

開放至8.25 每週一休池整理環境

他說，知卡宣綠森林親水公園全年開放，占地十九公頃可免費入園，其中三公頃的戲水設施開放期間，為七月一日至八月廿五日，每日上午九點半至十二點、下午一點半至五點半開園，中午休息一個半小時，進行水池清潔維護工作，並固定每週一休池整理環境，但七月一日開幕例外。

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