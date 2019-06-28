國內麻疹破百例 中部出現群聚感染

2019-06-28

記者林惠琴／台北報導

國內麻疹破百例！衛福部疾管署昨公布一起中部麻疹群聚感染事件，一名1歲女童在越南感染麻疹回台後發病，到醫院掛急診，傳染給當時也同在急診就醫的另一名7個月大男嬰。

疾管署副署長莊人祥表示，1歲女童今年3月上旬隨家人至越南探親，6月2日返國、4日發病、7日出疹，8日晚間至中部某醫院急診就醫後住院。由於同時有橫膈膜疝氣，未及時發現麻疹，直到高燒不退，經通報檢驗確診麻疹。

莊人祥指出，針對該名女童接觸者中，有疑似症狀者共計採檢10人，其中一人就是7個月男嬰，兩人曾一起在急診就醫而有接觸，該名男嬰於6月22日發病、隔日出疹，昨日確診；進一步將兩名個案檢體比對，確認為同一型病毒株，研判為群聚感染事件。

莊人祥說明，目前1歲女童已解除隔離，但7個月男嬰仍在住院隔離治療中，衛生單位現掌握相關接觸者共510人，將持續監測至7月15日。

莊人祥也提醒，暑假將至，民眾若計畫前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒；如需攜6個月以上、未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶至衛生所或醫療院所自費接種一劑MMR疫苗，以降低感染風險。

疾管署統計，今年國內累計101例麻疹，其中66例為國內感染，35例境外移入，感染國家以泰國及越南各10例、菲律賓6例較多。

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