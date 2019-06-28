胸部硬幣大小瘀青 竟是罹乳癌

2019-06-28

記者林惠琴／台北報導

胸部「黑青」竟然是乳癌！65歲的玉燕去年6月左胸冒出約1元硬幣大小的瘀青，因無痛而不以為意，不料3個月後，瘀青變大成約5元硬幣大小，就醫確診乳癌，腫瘤約3.8公分且癌細胞已侵犯淋巴。不過，羅東博愛醫院副院長葉顯堂指出，瘀青不是乳癌常見病徵，此為較少見個案。

人工血管感染 患者吃盡苦頭

玉燕說，一開始發現瘀青時，就有求診，當時被通知可能是癌症，但自己認為「肖仔！明明是瘀青，怎麼可能是癌症？」結果瘀青範圍擴大，再次就醫證實真的是乳癌，大哭一場後，決定積極面對，經治療後，病況控制良好。

回想治療過程，玉燕認為，人工血管讓她吃了不少苦頭，不只因此引發多次感染，導致發燒與嘔吐，甚至吃東西都會吐光光，且打靜脈注射劑型的標靶藥都得住院過夜，自己推車帶著臉盆、換洗衣物、衛生紙與拖鞋等用品，在家裡與醫院之間奔波，實在很不方便！

治療乳癌權威、乳癌防治基金會董事長張金堅表示，治療乳癌藥物多為靜脈注射針劑，為了降低施打時的疼痛感、化學藥物漏出血管造成局部血管及周邊組織壞死、靜脈血管組織壞死等情形，通常會在鎖骨下用植入式人工血管替代正常血管接受注射療程。

不過，張金堅指出，乳癌防治基金會針對534位乳癌病友調查發現，96%曾經或現在裝有人工血管，74%希望盡快移除，52%認為影響手臂活動，43%覺得有異物在身體裡，不舒服也需要經常調整睡姿，且有46%因得定期回醫院沖洗人工血管而向公司請假、轉換或停止工作。

葉顯堂指出，留置人工血管還有感染、導管脫落或斷裂、復發性胸腔積液、血栓等風險，因此建議接受治療後要儘速拆除。

葉顯堂也提及，目前已有皮下注射標靶藥物取代靜脈注射標靶藥物的療法，經醫師評估後，適用患者有機會採用皮下注射，不必植入人工血管，每次療程可當天來回，療效與靜脈注射相當，並可減少病人不適感。

另外，葉顯堂提醒，多數乳癌初期無明顯症狀，瘀青也不是常見的乳癌病徵，摸到腫塊算是較常見的發現方式，但大部分腫塊是良性，因此民眾有類似狀況，也不要過度恐慌，預防乳癌的發生及降低乳癌復發，除了遠離菸酒外，可養成規律運動習慣。

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