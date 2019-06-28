來嘉玩一夏 「東石海之夏」7/6登場

2019-06-28

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕連續十二年暑假在嘉義縣東石漁人碼頭舉辦的大型活動「東石海之夏祭」，因前屆縣府未編列預算，傳出今年可能停辦，本屆縣府籌措經費且獲台灣菸酒公司贊助，決續辦但改稱「東石海之夏」，七月六至十四日的週末假日登場，加上六月二十九、三十日在縣府前廣場「吃喝玩樂勁在嘉義」，邀請謝金燕、玖壹壹、瑤瑤、翁立友等明星開唱，連續三個週末假日讓民眾「嗨一夏」。

因未編預算 傳停辦 台酒贊助續辦

嘉義縣長翁章梁昨天在縣文化觀光局化身型男主廚，向各界介紹東石海之夏活動內容，和與會來賓共舉啤酒杯，高喊「Like嘉玩一夏」，表演團體「爽樂團」等高歌，邀請國人來嘉同歡。

翁章梁化身型男主廚 宣傳活動

縣府籌畫七月四日下午四點在東石鬧區踩街嘉年華，十五支隊伍從東石國小遊行至東石先天宮，為海之夏活動揭開序幕；七月六日晚會有藝人鼓鼓（呂思緯）、邵雨薇、孫盛希、ØZI和泰國的蓋兒；七月七日晚上「台啤豪爽夜」，有爽樂團、藍色狂想Super Band演出；七月十三日演出為「即將成真火舞團」的「火舞鬥焰」，十四日歐開合唱團演出，閉幕時有長達十五分鐘的璀璨煙火秀。

7月4日踩街嘉年華 為活動揭開序幕

翁章梁說，東石以海產聞名，歡迎遊客來此吹海風、嘗海鮮、吃燒烤，嘉縣優質商家推出「東石大紅包活動」，七月六至三十一日，民眾憑活動摺頁截角購物有九折優惠。

縣文觀局長許有仁表示，活動四天從下午一點至晚會結束，「東石國中－東石漁人碼頭」提供區間車免費接駁，親子DIY體驗即起可上「東石海之夏」粉絲專頁查詢及預約。

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