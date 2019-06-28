境外移入登革熱 雲林再增一例

2019-06-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣本週新增一例境外移入登革熱確診案例，患者從印尼旅遊回來發病。雲林縣衛生局表示，全縣累積四例登革熱確診個案，都是境外移入，感染地以東南亞國家為主，呼籲民眾到國外旅遊要做好防蚊措施，另住家周邊易積水容器要隨時清除。

全縣累計4例 主要感染地東南亞國家

雲林縣衛生局指出，日前新增確診個案發病前曾到印尼旅遊，回國後出現發燒、頭痛、骨頭肌肉酸痛、紅疹、噁心嘔吐等疑似症狀，經醫院通報。

雲林縣衛生局長曾春美表示，接獲登革熱確診通知，防疫人員前往個案住家進行周邊孳生源密度調查，清除易孳生病媒蚊的積水容器及消毒。

衛局前往個案住家清除易積水容器

曾春美指出，根據疾管署監測資料顯示，今年截至目前國內累計廿五例本土登革熱病例、一百七十九例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為主，境外移入病例是近十年同期最高。

曾春美提醒民眾，前往東南亞等登革熱流行地區旅遊、探親，務必做好防蚊措施，返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並告知旅遊史，全縣有廿七家醫療院所可做登革熱NS1快篩。

呼籲民眾前疫區返國有不適應速就醫

衛生局指出，最近常有午後雷陣雨，環境中病媒蚊密度容易上升，雨後應即刻清除積水，降低社區爆發登革熱疫情風險。

斗南鎮公所為防堵登革熱展開防蚊大作戰，鎮長沈暉勛呼籲鎮民清除室內外積水容器，公所清潔隊即日起加強大型積水容器居家定點清運服務，有需要民眾可與清潔隊連絡05-5971077。

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