免費水樂園 新北新月水道節明起來玩

2019-06-28

〔記者周湘芸／新北報導〕天氣漸熱，進入戲水消暑時節，新北市年度大型水上活動「新月水道節」，明起到七月廿八日每天下午三點至晚上九點在新莊區新月廣場舉行，今年以恐龍為主題，規劃六大園區，包括新設六米高、十七米長的透明水滑梯，可在五秒鐘快速滑落，讓民眾體驗清涼一「夏」的極速快感。

17米長極速水滑梯 5秒滑落

「新月水道節」活動邁入第三年，今年有「極速水滑梯」、「雨林區」、「翻越恐龍谷」、「侏儸紀叢林」、「勇闖恐龍窟」和「寶寶恐龍池」六大園區。七月八日、十五日及廿二日為休園清潔日，其餘活動期間，每天下午三點及六點各有一場次活動，每場次一五○分鐘，人數超過兩千四百人將進行出入管制。

每天下午兩場次 可玩150分鐘

「新月水道節」叫好又叫座，吸引許多親子戲水同樂，有家長反映，八月仍酷熱難耐，希望延長到暑假結束，戲水場地安全又有救生員駐守，以免孩子到野溪等危險水域戲水；對此，市府高灘地工程管理處指出，九九○萬元的活動經費有限，只能辦一個月。

高灘處表示，「極速水滑梯」是全新開放的設施，考量安全，以螺旋方式製作，讓民眾感受五秒極速滑落的快感；「寶寶恐龍池」專供五歲以下幼童使用，今年的滑梯設計有別於以往，不需封閉周邊的新月橋牽引道，避免影響民眾通行。

高灘處指出，活動現場有更衣室、美食區、置物櫃、醫護站和休息區，民眾可開車沿重新堤外道至新月橋，因暑假期間參與人數眾多，建議搭乘捷運新蘆線，於新莊站二號出口步行約十五分鐘即可抵達。

市府指出，六月廿九日、七月廿七日、廿八日現場將提供「消防地震車」模擬七級地震的宣導防範措施，以及「行動博物館」讓民眾可近距離參觀鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館和坪林茶業博物館的展覽。活動期間，到臉書「二○一九新月水道節」打卡分享，可索取每日限量一百份的ＬＥＤ亮光手環，詳情可上粉絲專頁查詢。

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