基隆嶼登島 基隆市府統一收費訂罰則

2019-06-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，甫於廿五日開放登島，基隆市府接獲遊客投訴，有娛樂漁船業者高價剝削，以九百至一千元的價格攬客，高於七百至八百五十元的市場行情；市府昨與娛樂漁船業者召開協調會，統一訂定遊程收費標準，並由基隆區漁會單一窗口售票，避免業者哄抬或削價競爭，違規將開罰，情節嚴重者會取消登島資格。

遊客投訴有業者哄抬攬客

基隆嶼因颱風毀損碼頭而封島五年，廿五日重新開放登島觀光，首日就有四七九名遊客搶先遊覽；基隆市長林右昌表示，預約遊客已超過五千人次，民眾詢問度很高，但市府也接獲投訴，有業者以九百至一千元的價格攬客，已高於七百至八百五十元的市場行情。

基隆區漁會設單一售票窗口

市府產業發展處海洋事務科科長蔡馥嚀表示，昨已邀集娛樂漁船業者開會，訂定一般遊客登基隆嶼的收費情形，登島、繞島（兩小時）七百元，登島、登塔和繞島（四小時）八百五十元，這是基本行程的標準價格，若有其他加值或套裝行程，例如增加到和平島、象鼻岩等，才能多收費。

業者違規最重取消登島資格

另外，將由基隆區漁會統籌管理遊客登島及船隻排班作業，設置單一售票窗口供民眾購買遊程，業者若有哄抬、削價競爭等違規情形，會以記點方式開罰處分，嚴重者將取消登島資格。

市府表示，相關資訊可到「基隆市政府交通旅遊處網站—主題服務—基隆嶼登島資訊」查詢，或電洽基隆市旅遊服務中心2428-7664。

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