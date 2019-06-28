桃園滲眉埤整治 排水系統同步建置

2019-06-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府將捷運綠線維修廠，由G13A站遷至大園菓林滲眉埤，因滲眉埤污染嚴重，市府環保局將斥資一億二千萬餘元進行填土整治，今天要在菓林里召開說明會。菓林里長陳錫達表示，滲眉埤目前還兼具滯洪池功能，希望市府先做好周邊社區排水系統。環保局水質土壤保護科長顏振華強調，為免滲眉埤於整治過程中造成周邊社區淹水，市府有各種配套措施，其中上游的蘆竹地區排水，透過專用明渠連接滲眉埤，未來整治過程中會沿著滲眉埤右側做排水溝渠，且旁邊另一條水路也會打通，成為三管齊下，讓上游排水順暢、不堵塞。

上游三管齊下 菓林排水確認順暢

而下游部分，顏振華說，滲眉埤排放至菓林排水，捷運工程局曾對菓林排水進行水理分析，確認菓林排水符合十年重現期排水系統，本月沿海地區出現多場豪雨，工作人員都到場觀察菓林排水情形，並無滿溢、超負荷情況，請民眾放心。

陳錫達強調，地方並非反對滲眉埤整治，因環保局使用耕犁法整治，而耕犁法就是引進乾淨土壤攪拌後，以此降低土壤受污染程度以符合規定，只是滲眉埤周邊都是老舊社區，排水系統功能不佳，滲眉埤被填平後將失去滯洪功能，只要下大雨，周邊社區就會出現淹水情形，因此呼籲滲眉埤整治前，應該先做好社區排水系統。

菓林里長：防淹功臣 填平要有配套

陳錫達說，滲眉埤廣達十五公頃，其滯洪功能對鄰近社區非常重要，今年的幾場大雨，社區沒有淹水，滲眉埤居功甚偉，因為曾有一年當地下大雨，滲眉埤水閥沒關閉，就造成社區大淹水、損失慘重，此後居民就記取教訓，只要可能會有大雨，都會事先檢查滲眉埤水閥是否關閉。希望市府先做好周邊社區雨水排水系統，否則就會堅決反對滲眉埤填土整治，如果市府一意孤行，將不惜發動群眾到市府抗議。

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