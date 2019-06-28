《苗栗》二河局允還地跳票 百餘富興村民抗議

2019-06-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「蛤！我家怎麼在河川治理計畫線以內？」苗栗縣大湖鄉一百多名富興村民控訴，台三線從大湖鄉法雲寺至大湖農工約四、五公里長的後龍溪旁道路外私人土地，於廿多年前、居民不知情下，被劃入河川治理計畫線內，並指經濟部水利署二河局承諾還地十七‧五公頃，但遲未公告，昨天抗議要求「還地於民！」

易出現強降雨 經濟部認須再檢討

經濟部水利署二河局表示，已與地方開過五次說明會，尚無法給居民一個確定的公告時間，主因是因氣候變遷，容易出現強降雨，經濟部認為此案有再檢討必要。

二河局昨天也提出新方案，將 原訂河川治理線往後退縮的二十五米改為十三米，留下十二米供二河局施作河堤等防水工程，但這項提案村民並不買單，仍堅持「公告還地於民」。

私地被納河川治理線20年 民批強占

一百多名村民昨天頭綁抗議布條，手拿「強占民地、天理何在」、「鴨霸河川局、還我們土地」等牌子，群情激憤。有居民認為，二河局必須先公告還地於民，若後續有相關防水工程可再議，但雙方仍無法取得共識。

居民更批，河川治理計畫線的範圍不僅有後龍溪岸邊，甚至從岸邊擴及台三線道路線，讓沿途居民傻眼。土地被劃入河川治理計畫線後，土地的利用、轉移被嚴重限制，認為政府後續應重新檢討計畫範圍，但政府廿年來不聞民瘼，無為的作為等於「判了土地死刑」。

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