舊山線Railbike 7/1上路 苗縣爭延台中

2019-06-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府運用台鐵三義舊山線鐵道，打造全台首創的鐵道自行車，經過近一年的試營運，將於七月一日正式上路。縣府昨天舉辦正式營運記者會，出席的行政院政務委員張景森對苗縣鐵道自行車讚不絕口，對於苗縣爭取將路線南延台中，也表示樂觀其成。

試營運近1年 110車分3路線運行

苗縣鐵道自行車自七月一日起分A、B、C三段路線運行，共有一百一十輛可提供旅客搭乘，並將因應暑期加開班次，估計日載客數可超過二千人次；A、C段票價二百五十元、B段票價二百元， 採網路訂票、現場取票。

A段由勝興車站發車，到魚騰坪鐵橋折返，全程八公里；B段由龍騰站發車到勝興車站折返，全程七‧二公里；C段由龍騰站發車到六號隧道北口折返，全程四‧八公里。

勝興至台中后里 3鐵橋、4站、9隧道

縣長徐耀昌表示，縣府以「魅力世遺‧國際慢城」為主軸，成功打造出台灣第一條「舊山線鐵道自行車」，從勝興車站至鯉魚潭，沿途美景以動態文化保存的方式，讓遊客能以低碳、環保、健康方式，飽覽舊山線鐵道之美；試營運期間超過廿五萬人次搭乘，可說十分成功。

台鐵舊山線橫跨苗栗、台中，由三義勝興車站到台中后里，全線共三座鐵橋、四個車站、九座隧道，沿線風景秀麗，除苗縣打造的鐵道自行車，立委洪慈庸於交通部長林佳龍任台中市長時，也曾推動舊山線蒸氣火車復駛。

立委曾推蒸氣車復駛 涉用地徵收未如願

行政院及交通部曾邀台中、苗栗兩縣市協調，朝多元運具合作模式方向發展，因后里車站北側斷軌用地還未徵收及銜接等問題，加上台中市長換人，推動復駛還有一段時程；苗縣府則認為，多元運具發展如果短期內無法完成，將鐵道自行車延伸至台中泰安站，應是短期可行方案。

張景森指出，舊山線風景迷人，早年苗栗縣曾嘗試蒸氣火車復駛，可惜未達效益。如今鐵道自行車在國際間，已是成熟的觀光休閒載具，對苗縣爭取南延台中，他抱持樂觀其成的態度，將能帶動舊山線區域的整體觀光發展。

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