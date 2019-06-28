名間「樹木銀行」變公園 拚明年春節啟用

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣唯一的「樹木銀行」，近來縣府積極大興土木，將轉型為「苗圃生態休閒公園」，使得遊憩內容更加豐富多元，不過，礙於天候陰晴不定，工程進度大受影響，縣府已確定無法如期在十月竣工，將努力趕在明年農曆春節前完工。
闢草坪、步道、生態池及遊憩區
位於名間鄉的「樹木銀行」，占地面積約二．五公頃，於二○○五年啟用迄今，包括南投縣議會、南投縣警察局等辦公大樓當初興建時，原本預定地上的路樹，也都暫時移植到樹木銀行，避免公共工程扼殺老樹生機，是當時樹木銀行創設主要用意，同時肩負苗木培育及提供民眾申請種植的平台功能。
2.5公頃大 與「豬樂園」串成觀光帶
縣府農業處指出，苗圃生態休閒公園工程所需經費二千多萬元，目前規劃包括草坪廣場區、步道、涼亭、生態池及親子遊憩區等，不但原先收容老樹的功能不受影響，屆時完工後，還可望成為新地標，並與緊鄰的縣府唯一生產單位「肉品市場豬樂園」，形成觀光網絡，達到帶動地方經濟及產業發展目的。
農業處表示，老樹是珍貴的自然資產、公共財，縣府多年前訂定「南投縣樹木保育自治條例」，明文規範珍貴老樹須具備三項標準，第一胸徑必須一．五公尺以上或胸圍四．七公尺以上，第二樹齡一百年以上，第三則是特殊或具有區域代表性，如瀕臨絕種的台灣特有種「水社柳」便是重要的代表性植物。
農業處指出，六年前，縣內列管老樹尚有一一八棵，包括牛樟、水社柳、茄苳、樟樹、楓香、芒果、龍眼、台灣梭羅、肖楠等樹種，如今因病蟲害、氣候與棲地變化及人為不當建築與開發等三大因素，陸續有二十棵老樹失去生命，目前只剩九十八棵，希望樹木銀行未來轉型為「苗圃生態休閒公園」，也發揮教育民眾愛護樹木、保護老樹的功能。