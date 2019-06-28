私幼公共化補助少 台南教育局︰先做反受懲罰

2019-06-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕六都私幼準公共化補助八月上路，可是南市是推動私幼公共化先行者，卻因中央補助政策要求經費控管，補助經費反而被壓縮，教育局長鄭新輝昨日表示，先做的反而受懲罰，希望中央能夠以外加補助方式，給地方公平合理對待。

鄭新輝指出，中央補助六都經費作法是要求先控管一半經費，餘額補助八成，台南市控管五．九億元、台北市十一．八億元、桃園市一．三億元、台中市九．五億元、高雄市一．四億元，新北市二○一八年沒有編列預算（只補助弱勢家庭）就未被控管，等於是八成補助全到位，對於其他有先推動的城市而言，不盡公平合理。

籲中央以外加方式補助地方

鄭新輝說，台南市是最先推動私幼公共化的模範城市，先編經費先做，但在六都財力中又相對最弱，中央補助作法尤其對南市衝擊最大，反而優先受懲罰，基於照顧台南家長的立場，他必須挺身發聲，盼望中央另以外加方式補助地方，「先行者不要變成先受懲罰者」。

迄今已有五十一家園所簽約

配合中央少子女化對策計畫，台南推動全市符合合作要件的私立幼兒園加入準公共幼兒園行列，自五月廿日開放申請迄今已有五十一家園所簽約，共計提供四六三四名核定招收幼兒數。

教育局表示，公幼、非營利及準公共幼兒園之收費將於今年八月一日起由政府協助家長支付部分費用，對家長是一大福音。加入準公共簽約之後，仍維持現有管理機制，依照既有幼兒教育及照顧法等規定進行管理，不會增加額外的查核機制。而為鼓勵今年度幼兒園申請，南市另加碼補助幼兒圖書經費五萬元，七月十日之前都可申請加入準公共幼兒園行列。

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