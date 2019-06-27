鼻樑痛風石 罕見也不痛

2019-06-27

文／楊士維

一名65歲男性患者，過去一年間在鼻樑上有一橢圓平滑的腫塊逐漸變大而前來就診，直徑大小約2公分。

安排超音波掃描，並使用細針抽吸腫塊的組織化驗，再利用細胞學和特殊染色的方式對組織做病理學檢查，最後確診為鼻樑部的痛風石。

病患本身有高尿酸血症且在腳拇趾處亦有痛風石，目前也在服用藥物治療高尿酸血症。考量顏面外觀，病患婉拒手術切除。

痛風的發生是因體內的普林代謝異常，導致高尿酸血症，一段時間之後（可能長達數年），尿酸單鈉結晶體（monosodium urate crystals）沉積在關節腔內、軟組織或是皮下組織等，形成痛風石，造成關節腫脹和變形。

痛風在臨床上指的是因為關節發炎併發極度疼痛的疾病，罹患痛風的機率，會隨著血液中尿酸濃度的上升而明顯增加。痛風病人通常曾出現高尿酸血症，但高尿酸血症的患者卻未必一定發生痛風。

急性痛風常在半夜突然發作，有一大半以上的病人首次發作的部位在足部大拇趾的第一關節處。回顧關於這樣的臨床病例的相關文獻，鼻樑痛風石的病例被報告出來者不到10位，可謂相當罕見。

針對這些文獻進行歸納，發現在鼻樑部確診的痛風石，幾乎都是沒有疼痛的，和出現在四肢痛風石常有的紅、腫、熱、痛的痛風關節炎現象的症狀大相逕庭。

過往文獻上的診斷方式，均為手術切除後的病理診斷，對於顏面外觀勢必留下疤痕。超音波檢查和細針抽吸細胞學的使用，可以做為評估顏面部腫塊的第一步，並有機會達到確切的診斷。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉科醫師）

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