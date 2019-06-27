長期咳嗽胸悶痛 27歲男驚罹肺腺癌

2019-06-27

記者蔡彰盛／新竹報導

肺腺癌有越來越年輕趨勢！一名27歲竹科工程師出現慢性咳嗽症狀，但因不影響日常生活而遲遲未就醫，直到出現胸悶、胸痛才驚覺不對勁，趕緊就醫，經檢查與病理切片後，發現肺部左側有一顆約2公分的二期肺腺癌腫瘤，手術切除，病情控制中。

新竹馬偕醫院胸腔外科主任陳百璽指出，癌症為沉默殺手，很容易被忽略，腫瘤病患有2/3早期不會有任何病症，肺部低劑量電腦斷層檢查可早期發現肺腺癌，若有肺癌家族病史，建議30歲以上就提早自費篩檢。

肺部低劑量斷層檢查 可早期發現

陳百璽強調，目前早期肺腺癌的診斷方式只能依賴肺部低劑量電腦斷層掃描，傳統的胸部X光片常只能診斷出1公分以上的腫瘤，對於「早期診斷、早期治療」的幫助很有限。而對於第1、2期的病患經醫師診斷，可利用胸腔內視鏡手術切除腫瘤與胸腔淋巴結；第3、4期患者因腫瘤合併淋巴轉移或轉移至其他器官，如腦部、腎上腺及全身骨頭，不適合手術，多採以化療或標靶藥物減緩腫瘤引起的不適症狀。

雖然早期肺癌的危險因子為吸菸及二手菸，且多以男性為主，但與吸菸有強烈相關性的肺癌多屬鱗狀細胞癌，而非現在較常見的肺腺癌；肺腺癌好發於女性，且多數患者皆未曾抽菸，目前普遍認為油煙、空氣污染（PM2.5），皆可能為肺腺癌發生率提升的關鍵因素。

由於廚房油煙因高熱的氣體及油煙內的內含物，吸取過量易造成細胞癌病變，建議煮菜應該開啟抽油煙機；空污方面，每日可查看空氣品質指標，空氣污染嚴重時應盡量待在室內，若能使用可過濾PM2.5的空氣清淨機效果更佳，若需外出則應戴口罩做好防範。

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