《新北自治條例》夾娃娃機店 須距校園百米以上

2019-06-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕夾娃娃機台隨處可見，業者擺放的物品除了玩偶、電子周邊商品，也不乏有香菸、酒品、裸露公仔、活體生物、甚至情趣用品等，引發爭議，新北市政府市政會議昨天通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，規範夾娃娃機商店的設置場所要遠離高中職、國中與國小校園一百公尺以上，不得販售菸、酒、成人情趣用品或猥褻物等，違者將開罰，這項自治條例要由市議會審議通過後才能施行。

把高中職納入 比桃園市更嚴格

日前桃園市議會已通過自治條例，規定夾娃娃機商店必須距離國中、國小五十公尺以上，新北市版的自治條例比桃園市更嚴格，不但把高中職納入，距離學校擴大到一百公尺以上；據了解，部分議員可能有異議，未來能否按照市府的版本過關，仍有變數。

不得販售菸酒、成人情趣用品等

自治條例規定，自助選物販賣事業的營業場所出入口應臨接寬度六公尺以上道路，並距離小學、國中及高中職一百公尺以上（不含幼兒園），提供夾取的商品，必須符合商品標示法等規定，不得為有價證券、鑽石、珠寶、貴金屬製品、通用貨幣、電子票證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品或活體生物等。

此外，夾娃娃機應標示名稱，張貼經濟部評鑑非屬電子遊戲機的文件、保證取物金額、消費者申訴專線、負責人姓名及電話等，營業場所應設置錄影監視設備，如位於住宅區，營業時間限制在上午八點到晚上十點。

違反設置距離規定 可勒令停業

在罰則部分，業者違反設置距離的規定，市府可勒令停業，如繼續營業，將開罰三萬元以上、十萬元以下；加裝障礙物等影響取物設施，處一萬元以上、十萬元以下罰鍰；販賣主管機關認定不適宜的商品、未設錄影監視設備或違反住宅區營業時段規定者，處六千元以上、三萬元以下罰鍰。

有議員認為100公尺仍過於寬鬆

對此，國民黨市議員陳偉杰表示，暑假將至，學童之間流傳「夾娃娃機教戰手冊」的影片，很多家長擔心孩子沉溺其中，他肯定市府積極管制業者；民進黨市議員李倩萍認為，距離學校一百公尺仍過於寬鬆，「走幾步路就到了」，國小、國中學生的自制力薄弱，會基於好奇心走進去，不小心就把零用錢花光，應該距離學校更遠才是。

市政會議通過 須經議會審議施行

市府經濟發展局股長黃建勳指出，全市有一千五百多家夾娃娃機商店，約兩萬五千多部機台，已稽查一三○五家，查獲成人情趣用品七件，各罰兩萬元，另查獲一○七件改裝機台，移送地檢署偵辦；他說，自治條例由市議會審議通過後公布施行，有六個月的緩衝期提供業者改善，緩衝期結束後，不論新舊業者一律納管。

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