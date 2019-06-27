身障手冊換發 雲嘉仍有300多人未換

2019-06-27

〔記者廖淑玲、林宜樟、王善嬿／綜合報導〕身心障礙手冊換證作業將在七月十日截止，雲林縣超過二萬七千人完成換證，但換證過程頻頻有民眾抱怨擾民，更擔心中央規定每五年換證，權益恐受損，截至昨天只剩一百五十七人未換證；嘉義縣目前有三萬八千餘位身心障礙者，其中兩萬兩千多人領有永久效期身心障礙手冊，至今尚未換證者約有一百多人，社會局呼籲盡早完成換證；嘉市府社會處社會救助及身障福利科長劉佩華表示，嘉市身心障礙者有一萬五千一百六十八人，持永久效期身心障礙手冊需換新式身心障礙證明者有八千四百○八人，還有四十三人未換證。

綠色換成粉紅色 710截止

雲林縣政府社會處提醒身心障礙朋友，如果逾期仍未換證，將舊的綠色未註記效期的身障手冊換成粉紅色標示「有效期限」的身心障礙證明，除了舊的身心障礙手冊將依法註銷，持有人原本享有所得稅和健保費減免、免牌照稅、免停車費等相關福利，都將受影響。

換證即將截止，社政單位在臉書或發放宣傳單，提醒「換證沒」的PO文，還被部份身障朋友誤認是詐騙，怨聲載道。

脊髓損傷者抱怨太擾民

一名脊髓損傷的陳姓身障人士抱怨換證後福利又沒變好，太擾民；虎尾身心障礙協會總幹事蘇裕華說，政府雖有美意，但建議肢體重度障礙且不可復原者應免於五年換證規定。

若行動不便 社工可協助

雲林縣政府社會處身心障礙福利科長周珈羽指出，考量到部分身心障礙者因行動不便、疾病或家中無人力等因素，無法外出辦理換證，則可聯繫戶籍所在鄉鎮市公所社會課，由身障需求評估社工人員協助換證，或洽詢服務電話05-5522616。

依照「身心障礙者權益保障法」規定，舊版綠色身障手冊自二○一五年七月起受理換證，今年七月十日是最後期限，全雲林縣有二萬七千五百廿四人需換證，截至昨天只剩一百五十七人未換證，達成率九十九．四％，在全國數一數二。

周珈羽強調，身心障礙證明是中央規定每五年換證，不會剝奪身心障礙朋友現有權益，而且能透過換證讓評估專員重新審視身障朋友的需求，提供最新、更好的服務。

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