跨洲之戀 外國新人高雄許終身

2019-06-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年有卅多對外國人結婚，西班牙籍工程師孟天葛與秘魯籍學生黃星月，兩人相識相戀，橫跨歐、亞、美、南美等四大洲後，決定在台灣互許終身，攜手到前鎮戶政所登記結婚，把「跨洲之戀」定格在高雄。

黃星月於家鄉秘魯一家公司負責活動企劃，先生孟天葛原任職德國柴油機外商公司，後來被派到美國工作，兩人在一場活動中相識，又在墨西哥相遇展開熱戀，去年孟天葛被派到台灣分公司，她愛相隨跟來台學習中文。

黃星月笑說，牽動兩人相識的活動，因先生無故缺席，她急著聯絡，開始第一次接觸；兩人第一次晚餐約會，她原本不想參加，「因為他就像神話一樣，離我很遙遠啊！」但孟天葛對她讚譽有加，說她很愛笑，笑起來很美，待人親切又體貼，就像天使般，纏著她不放，她才共赴晚餐。

兩人來台灣後，彼此更加了解，戀情不斷升溫，決定互許終身，一起到前鎮戶政所登記結婚，找來二名朋友當證人，把這段愛情定格在高雄；黃星月說，台灣宜居又友善，很多民眾看到她都會主動打招呼。

孟天葛則說，台灣水果很好吃，西瓜、芒果是他的最愛，高雄愛河沿岸很漂亮，是他們常去散步的地方，衛武營國家藝術文化中心建築也很有特色，「不管未來派駐到哪裡，一定會常回來欣賞高雄風光」。

前鎮戶政所主任徐煜程表示，外國人在台灣登記結婚，只須準備結婚書約，並找二名證人簽名，身分證明文件如居留證及護照、取用中文姓名聲明書，經駐外館處驗證的婚姻狀況證明書及中文譯本等資料，親自到戶政所就可辦理。

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