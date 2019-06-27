高雄本土登革熱再增1例 疫情疑擴散

2019-06-27

〔記者方志賢、林惠琴／綜合報導〕高雄市本土登革熱又增一例累計已廿五例，新增病例是三民區鼎強里六十多歲女性，六月廿五日發病，住處距鼎金群聚點約五百五十公尺，衛生單位依據發病日及血清流行病學相關性研判，屬三民區鼎字輩里別群聚次波感染。疾管署認為疫情發生在原本集中範圍外，疑有擴散跡象。

疾管署：恐有隱藏性孳生源 進一步觀察

疾管署副署長莊人祥說，由於該名個案無金獅湖市場周邊社區活動史，高度懷疑可能於住家周邊及活動地感染，但鼎中里、鼎強里先前未出現本土登革熱病例，代表恐有隱藏性孳生源，而疫情發生在原本集中範圍外，也疑有擴散跡象，仍待進一步觀察。

60多歲女性住鼎強里 累計達25例

衛生局表示，截至六月廿六日下午四時共計確診廿五例本土登革熱病例，其中廿二例位於三民區（鼎金里十五例、鼎西里三例及鼎力里、鼎盛里、安吉里、鼎強里各一例）、一例位於前鎮區、一例位於鳳山區、一例位於鼓山區。

曾至獅湖國小、檨仔林埤濕地公園

衛生局說，昨日新確診病例於六月廿五日出現有發燒、肌肉痠痛、頭痛、骨頭痛及關節痛症狀，當日至診所就醫並被通報，登革熱NS1快篩檢驗結果陰性，廿六日疾病管制署合約實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、確診為第四型本土登革熱。

無金獅湖市場周邊社區活動史

衛生單位安排住院防蚊隔離，該名個案無金獅湖市場周邊社區活動史，經疫調發現個案近期無出國史，平時活動以住家為主，十五日曾至獅湖國小、十九日至檨仔林埤濕地公園及廿四日至金獅湖公園，停留未超過二小時。衛生局說，新增病例原本平時會至金獅湖市場採買，爆發登革熱疫情後，改至天天新市場採買，同住接觸者一人無疑似症狀。

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