反河背納骨塔自救會 遭嗆︰要錢來談

2019-06-27

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕苗栗縣頭份市「反河背納骨塔自救會」，昨天到苗栗縣政府抗議，批評納骨塔業者、縣議員鄭聚然「向縣府施壓、球員兼裁判」；苗縣府民政處長彭基山出面接受陳情，強調能夠感同身受，但當初計畫是由省政府核定，縣府無權駁回合法申請。抱病陳抗的廖姓婦人，因情緒激動，不支倒地，經警方通報一一九，廖婦送醫檢查，留院觀察。

民政處︰縣府無權駁回合法申請

自救會成員昨先至頭份市公所向市長羅雪珠遞交陳情書，希望納骨塔聯外道路在未完成土地界定前，不予准許拓寬；羅雪珠接下陳情書，承諾該道路涉及私人土地，公所不可能也無權拓寬，將會維持現有道路，保障里民權益。

自救會︰應依法評估對環境影響

自救會長陳仁成表示，鄭聚然多年前透過法拍取得納骨塔產權，但納骨塔於廿多年前興建時，就是因上、下興里（河背地區）民眾激烈抗爭，業者才罷手，但鄭「挾政商壓力」，強行要讓納骨塔營運。

縣議員陳光軒、黎煥強、温宜靜、曾玟學及縣議員徐功凡、張淑芬的秘書，都出席聲援自救會，要求目前應該依法實施環境影響評估，並質疑申請行政程序有許多疑點，苗縣府不應貿然發給啟用執照。

彭基山指出，該案於一九九四年取得省政府核准、取得建照，苗縣府目前只是負責「善後的工作」；現行殯葬法雖對土地編定、連外道路寬度等有嚴格限制，但縣府就自救會提出的質疑請示內政部，業者早已依舊法取得合法執照。目前只差消防、內裝等證照，縣府會依據現有法令，嚴格把關。

鄭聚然嗆︰不用假抗爭要脅賣地

被質疑「球員兼裁判」，鄭聚然回應，他未加入議會審查小組，何來球員兼裁判？並反嗆自救會，「想要錢直接來談，不用假意抗爭要脅賣土地」，並點名曾、陳、黎等議員，明明是同事卻不當面溝通，反而不斷在外批評，懷疑有其他目的。鄭強調，他願意給予河背鄉親最優惠的回饋方案，但居民不願溝通，甚至強行封路，猶如「環保流氓」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法