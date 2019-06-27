日月潭水變濁 居民質疑污水廠排廢

2019-06-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭水色竟變濁！位在潭區伊達邵附近的南邊湖水域，民眾最近反映水色不像以往碧綠，且出現紅褐色的污濁現象，質疑附近的日管處污水處理廠，因廢水處理不當才釀禍，南投縣環保局昨日已派員採樣化驗，要等化驗結果才知是否水質受污染，惟環保局表示，最近一次抽驗污水廠水質都正常，不排除是該水域位處凹岸，水體缺乏擾動以致藻類孳生，不過確切原因仍待調查。

環局採樣化驗 不排除是靜水孳生藻類

日月潭居民指出，近期發現南邊湖水域的水色，出現紅褐色或深褐色的現象，檢視附近就有一座日管處的污水處理廠，懷疑是該廠排廢所致，由於當地人喝的自來水，全都抽自日月潭的水，若飲用的都來自污水廠廢水，居民絕對不能接受。

環保局人員昨日到現場混濁水域採樣，將依飲用水標準化驗，加強重金屬、氨氮等檢驗項目，不過就現場凹岸水域環境研判，以及該區近年常在五至七月通報水色混濁，不排除是水體缺乏擾動，導致藻類、微生物孳生，才出現水色異常。

環保局人員表示，該局針對污水廠每季都進行不定期檢測，最近一次抽驗是在五月下旬，水質檢驗酸鹼值、油脂、懸浮固體、BOD（生物需氧量）、COD（化學需氧量），以及大腸桿菌群等都正常。

若與污水廠無關 日管處將做環境調查

日管處也說，污水廠是收集處理伊達邵商圈的廢水，委外由專業人員操作，排放的水都經過檢測，水質無虞，此外，環保局也都會抽測，水質也無異常，若化驗結果並非污水廠放流所致，將委請專家學者做環境研究調查，釐清是何種原因，導致該水域出現水色混濁現象。

自來水公司回應，供應伊達邵地區的自來水雖然取自潭水，不過抽取地點離南邊湖仍有一段距離，且潭水經過淨水廠沉澱、過濾、消毒，還檢測濁度、色度、酸鹼值等，水質正常才會供應，民眾無須過度擔心。

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