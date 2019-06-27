台南芒果盛產 加工收購補助啟動

2019-06-27

〔記者吳俊鋒／南化報導〕台南山區芒果進入盛產期，唯恐市場爆量，衝擊價格，農委會主委陳吉仲昨天下鄉座談，宣示政府的內、外銷推廣，以及愛文加工收購補助等作業正式啟動，他強調，先觀察一週，若提振的成效未如預期，將再增強力道。

座談會由立委郭國文邀集，陳吉仲聽取地方心聲後，強調次級品保價收購的加工推動政策即日起實施，廠商收購一般果品，每公斤廿元以上，補助集運費與處理費合計每公斤五塊錢。

至於「產銷履歷及有機芒果」，以每公斤卅元以上收購，而「外銷供果園」以每公斤四十元以上收購，兩者補助的集運費與處理費，合計都有七塊錢，透過政策的調控，穩定整體市場價格。

市長黃偉哲出席座談也承諾會協助開拓更多銷售通路，頂級、次級的果品都要兼顧，增加農民的收益，而立委陳亭妃則希望在加工收購上，中央與地方政府合作，建構完整的平台，資訊要透明、公開。

日前有民眾至玉井青果市場採買愛文，因賣家「埋貨」，品質參差不齊，權益受損，黃偉哲昨天也再度致歉，強調會對買方進行補償，並將嚴格稽查，也籲請張貼安心標章的農民能夠自律。

市府農業局指出，台南芒果產期預計至八月底，以多元內銷、拓展外銷，還有加工處理等穩定價格的三支箭，全力協助。

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