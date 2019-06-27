台南曾文、南化聯通管 無共識暫緩執行

2019-06-27

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕列為前瞻建設，斥資一百廿億元推動的曾文、南化聯通管工程，居民質疑恐引發房屋毀損、交通堵塞、觀光衝擊，並影響農作物採收等問題，強烈反對，昨天的協調會上，重申流血抗爭的決心，警告相關單位不要「輕舉妄動」，場面僵持；水利署副署長鍾朝恭則宣布，在與地方取得共識之前，暫緩執行。

參與協商的市長黃偉哲強調，既然地方堅決抗爭，水利署應針對歧見繼續溝通，會與民意站在一起，且將向總統蔡英文報告，反映基層強烈反對的態度。

聯通管線全長廿五公里，由楠西的曾文水庫，經玉井虎頭山，連接到南化淨水廠，水利署南區水資源局規劃包含地上明挖與地下推進，沿台三線施作，預計二○二四年完工。

昨天的協調會，由市議員周奕齊召集，黃偉哲、鍾朝恭、立委陳亭妃、南水局長連上堯以及聯通管牽動的玉井、南化、楠西等地方各界出席。

居民揚言流血抗爭 盼恢復舊案

抗議民眾要求改回莫拉克風災之前的原規劃路線，沿曾文溪畔施作，當時已有逾九成的私有地主同意，工程會比較順利。楠西里長劉富誠指出，恢復舊案，沒有開挖台三線帶來的民生衝擊，還可以增加防汛道路，促進觀光發展。

劉富誠揚言，若未與地方完成溝通，水利署就執意動工，將流血抗爭，不惜賠上性命；前立委周五六也希望市府拿出魄力，一起為山區爭取權益。

連上堯回應，曾文溪畔有高低落差，施工不易，且經費也會增加，更重要的是，二○一三年苗栗大埔抗爭後，土徵條例修改，要優先使用公有地，依照原規劃案的條件，執行有困難。

連上堯還提出施工時，包含房舍毀損、人員受傷的賠償配套措施，以及周邊環境的改善做法，但不被地方接受，持續砲轟。周奕齊表示，曾文、南化聯通管計畫的爭議已召開了三次說明會、兩次協調會，水利署仍罔顧民意。

黃偉哲建議水利署重新評估

協調會一度陷入僵局，黃偉哲建議水利署重新評估，若沿溪畔施作的瓶頸技術可以克服，就依循民意，而增加的經費由中央處理，讓工程順利進行。

聯通管原為曾文越域引水工程計畫的其中一項，但莫拉克風災後停擺，在前瞻基礎建設經費的挹注下重新啟動。

由於曾文水庫的容量規模全國最大，聯通管若能完工，可以緊急備援南化水庫，有助於市區民生供水的穩定。

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