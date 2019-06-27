世界巧克力大賽主辦權 屏東力爭

2019-06-27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕巧克力界的奧斯卡「世界巧克力大獎（International Chocolate Awards,ICA）」去年首度在高雄評審並在台北舉行頒獎，今年屏東縣政府力爭主辦權，希望讓世界看見台灣獨特的「Tree to Bar（從可可樹到巧克力）」產業。

有獨特「Tree to Bar」產業

「Tree to Bar」是屏東可可最大的競爭力與特色，種植、發酵到成品都在同一地區完成，賦予巧克力獨有的風土特色，像是去年拿下ICA四項金牌的屏東巧克力業者曾志元，就與在地青農鍾學麒合作，鍾學麒栽種品質穩定的可可，曾志元進行後續加工，一條龍生產完整掌握巧克力風味。

縣府客家事務處長陳麗萍表示，去年評審團對台灣可可產業印象深刻，尤其ICA強調減少食物里程的精神，免除中間商剝削，鼓勵傳統可可生產國就地製作巧克力，世界知名巧克力大國義大利、比利時、瑞士等，多是進口可可豆後再加工，台灣是少數做得到「Tree to Bar」的地方，這個地方就在屏東。

全台首座公辦可可園區 十月完工

近年屏東縣政府有系統扶植可可產業，從種植、加工與品牌行銷做起，帶著農民、業者一起追求國際標準，現在屏東可可農戶已超過一百戶，種植面積逾兩百公頃，屏東巧克力自有品牌近三十家，並有五座可可莊園，是台灣最具規模的可可產區，全台首座公辦可可園區「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」也預計今年十月完工。

陳麗萍表示，從高雄小港機場到屏東可可產地，車程不到一小時，縣府團隊多次與ICA雙向溝通，展現「屏東準備好了！」的實力。

曾拿下ICA四項金牌的巧克力業者曾志元（左）與在地青農鍾學麒（右）合作，以「Tree to bar」的方式生產巧克力。（記者邱芷柔攝）

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