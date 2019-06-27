北市社子島9聚落 可剔除區段徵收

2019-06-27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推社子島區段徵收，被社子島自救會抗議資訊不透明，仍有弱勢居民不知拆遷安置方案、沒錢買專案住宅，甚至訴求「拒絕徵收、直接整建」。市府同意九聚落、十七．七八公頃可剔除徵收，昨還邀公民參與委員、居民開溝通討論會，但通知倉促，僅十人出席，官員還比民眾多；尷尬的是，昨未討論剔除條件，民眾不滿溝通不足，官員以專業術語壓居民。

開討論會通知倉促 僅10人出席

市府昨晚七點邀居民溝通討論，由副秘書長李得全擔任主持人，市長室顧問周榆修也列席；僅十位自救會居民出席，場面冷清，李致詞時，致歉通知時間緊迫。居民不滿市府過去資訊傳達不足、用Facebook溝通，還批李昨在討論會上以專業術語壓居民，難怪長者不願出來，且擔心出席市府說明會，哪天就公告徵收；至於剔除方案，居民認為過於嚴苛。

民眾不滿官員以專業術語壓居民

居民陳先生當場陳情一份社子島「行政人員缺失資料」，豈料，李得全回說，「下一步呢？不要往後看、要往前看，不要小問題打轉。」環境保障基金會律師郭鴻儀指出，從柯文哲上任，社子島居民從期待到失落，如今反對開發，因市府始終沒做到有效通知。李則決議未來成立小組與居民溝通。

社子島開發面積三○二公頃、二四八○個門牌，市府同意區段徵收剔除九聚落、五七七個門牌。都發局總工程司邵秀珮指出，因防洪計畫，淡水河退縮卅公尺、基隆河退縮八十至一百三十公尺通洪空間，或社子大橋等主要聯外道路範圍內無法剔除。

剔除區面積 須大於五百平方公尺

剔除區面積須大於五百平方公尺，或經台北市都市計畫委員會審議通過；邵秀珮解釋，這是希望未來住戶仍能申請都市更新、都市危老重建條例。剔除區如要再發展，其容積率一二○％、建蔽率四十五％，建物須回饋廿％土地作為公共設施，得以樓地板面積或代金回饋；自行留設聯外道路、自行留設及處理排水設施或與毗鄰地區的高程落差。

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