湖口瓜瓜節週六日登場 734斤大南瓜吸睛

2019-06-27

〔記者廖雪茹／湖口報導〕正值瓜果類蔬菜的產季，新竹縣湖口鄉農會廿九、三十日兩天，將在好客文創園區舉辦瓜瓜節產業文化活動，除展售盛產的西瓜、南瓜，布置瓜棚隧道觀賞區，還安排多樣表演、手工DIY和闖關遊戲，邀請鄉親週末一起來逛市集、品嚐南瓜美食。

湖口鄉農會理事長羅世鈞、總幹事周星江表示，湖口鄉農耕面積二千一百公頃，以水稻種植一千三百公頃為最大宗，茶葉及油茶栽培共三百公頃，瓜果類蔬菜約兩百公頃。

其中，一年兩期作的西瓜、洋香瓜各佔廿公頃，地瓜十二公頃，南瓜十公頃，大多在六月中旬陸續採收。為鼓勵農民轉作高經濟作物，特別策劃湖口鄉瓜瓜節，展售促銷香甜多汁的瓜果，縣府農業處副處長傅琦媺歡迎大家把握產季嚐鮮。

推廣部主任吳家亮表示，廿九、三十日兩天活動從上午九點到下午五點，除安排社區歌舞表演、二手公益市集、闖關遊戲以及南瓜黏土、南瓜鑰匙圈創意手工DIY，現場並展示七百三十四台斤大南瓜、多種造型南瓜等；其中，農民何秋濱今年試種非洲大葫蘆，比一個成人還高，十分吸睛。

農民也將現場展售華寶大西瓜、栗子南瓜、苦瓜、小黃瓜、有機蔬菜、蜂蜜及地瓜餅、芋頭餅，還有南瓜冰沙等。栽培十多種造型南瓜的瓜棚隧道，則預計七月初結果最多。

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