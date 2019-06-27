心智不正常無法受贈 有條件放寬

2019-06-27

「生死接線員」暴露制度問題

〔記者林惠琴／台北報導〕器官移植受贈者將放寬！國內等待器捐人數將破萬人，但心智不正常者或無法長期配合藥物治療者，都被排除在可接受移植的對象之外，衍生致智障、憂鬱症、躁鬱症患者都可能被排除，造成這些族群可捐器官卻無法受惠的不公，衛福部研擬將放寬心智不正常者也可有條件接受器捐，近日預告、最快七月上路。

可規則服藥者 將可登錄

公視最新熱播的戲劇「生死接線員」，劇中描述一名重度智能障礙者小樹，因現行體制無法列入等候器官名單，他的父親對協調師大吼：「我們不能得到器官，卻要我們把器官捐出來，我不同意！」暴露器捐制度問題。

衛福部醫事司科長郭威中坦言，在電視劇播出後，引發不少討論，各界陸續有聲音希望檢討。

根據「器官移植作業準則」規定，「心智不正常者或無法長期配合藥物治療者」列為受贈者禁忌症，過去相關民眾有器官移植需求，也無法列入等候器官名單中。

郭威中解釋，過去有此規定，主要是接受器官移植後，須終生服用抗排斥藥，以確保器官正常運作，在國內器官來源有限下，為將捐贈器官發揮最大效益，將無法確認是否能夠按時服藥的心智不正常者排除在受贈者外，但近期接獲外界意見認為此舉涉及歧視而開會討論。

醫事司長石崇良指出，會中已取得共識，將器官移植受贈者禁忌症中的「心智不正常者或無法長期配合藥物治療者」，修改成「經臨床評估無法接受規則服藥者」，讓可規則服藥的心智不正常者、有需求者也可登錄等待器官、接受移植，近日預告、最快七月上路。

近日預告、最快七月上路

台灣精神醫學會理事長賴德仁認為，以往對心智不正常定義不夠清楚，憂鬱症、躁鬱症算不算？以重度憂鬱症為例，盛行率可能有三％至五％，難道上百萬人都不能等待器官嗎？如今明確訂出由醫師評估服藥狀況較合理。

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