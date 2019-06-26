腸病毒就醫增14％ 重症添1例

2019-06-26

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署統計，上週腸病毒門急診就診1萬4825人次，較前一週上升14.2%，並新增1例腸病毒71型重症，目前71型檢出以東部為多，家長可注意；另外，新增3例日本腦炎，分別發生於新竹縣、嘉義市、屏東縣，現正值流行，提醒民眾要做好防蚊措施。

日本腦炎增3例

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的腸病毒重症個案為一名2歲男童，他從5月中旬起出現發燒症狀，約3週又有嗜睡、手足麻痺等症狀而就醫確診、住院治療，並有肌肉無力、解尿困難、腸阻塞等症狀，所幸經治療後，狀況穩定已出院。

林詠青指出，經調查該名男童同住家人及同班幼童均曾有腸病毒症狀，不排除是可能感染源，提醒若嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上課」，並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染機會。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計118例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，輕症及散發病例為主；另累計13例腸病毒重症，也是腸病毒71型占7例最多。

疾管署昨也公布新增3例日本腦炎，除了南部嘉義市西區50多歲男性、屏東縣林邊鄉30多歲女性外，有1例則是北部新竹縣湖口鄉50多歲女性，現均住院治療中，同住者無疑似症狀，但住家或活動地附近分別有鴿舍、豬舍或大排水溝等高風險場所，累計今年國內共10例日本腦炎，其中1例死亡。

林詠青指出，每年5至10月為台灣日本腦炎流行季節，6、7月通常為病例高峰，民眾應儘量避免於黃昏、黎明病媒蚊活動高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍、水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險環境附近活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊藥劑。此外，應帶家中滿15個月以上嬰幼兒完成日本腦炎疫苗接種。

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