罷工出現倒戈潮？近百空姐委託取回「三寶」被拒 長榮協助報案

2019-06-26

〔記者蕭玗欣、魏瑾筠、王憶紅、陳恩惠、呂伊萱、鄭瑋奇、姚介修／綜合報導〕長榮航空空服員罷工出現倒戈潮，陸續有空服員表明不認同工會做法，加上資方釋出出勤獎金、紅利獎金攻勢奏效，長榮航空昨表示，已有近百位空服員填寫委託書想請公司取回三寶（員工證、台胞證、護照），但遭工會拒絕，除向外交部請求協助辦理新護照，公司也將協助組員向警方報案、尋求法律途徑解決。工會則強調，只要是本人當場填妥申請書，兩個工作天就能取回三寶。

今公布七月五日前取消班次

據長榮官網最新統計，目前仍維持四成左右客運運能，今天將取消一○二班次，影響旅客兩萬人次；另預計今日公布七月一日至五日班次取消狀況。廿日起至七月二日，長榮共取消一○四三班，影響旅客破廿．七萬人次；廿日至廿五日取消二四八個航班，累計營損已達約十．七億元。

機師到現場批工會 被拿走麥克風

罷工案引發長榮勞方內部歧異加大。在桃園機場值勤的地勤人員，於胸前佩掛「挺長榮」、「反罷工」、「長榮加油」標語。一名機長昨到靜坐現場，大罵工會想壯大自己，所以提出禁搭便車等條款，結果被柔性勸離、拿走麥克風。

長榮航空發言人陳耀銘表示，近日陸續有空服員透過電話、電郵或由同仁轉達等方式，表明返回公司服勤意願，但不敢到現場領取三寶，因此填寫委託書請公司協助。工會以護照不在現場、律師不在現場等種種理由拒絕，要求本人領取；但有空服員本人已第三度前往，工會仍不給。

長榮航空發文外交部，請求協助發給新護照，但外交部認為公司代申請護照，或一人有兩本護照，恐違反護照條例規定，需由當事人向警察機關報案，再持刑事報案證明等文件，向外交部申辦。陳耀銘說，公司將協助空服員按照護照條例卅二條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者）報案。

桃園市空服員職業工會代表趙婕歡回應，證件有個資考量，須本人到現場領取，工會則須拿回原本的保管聯。由於三寶委由保全公司存放，本人、律師及保全公司三方確認才能取出，需要兩個工作天。工會也表示，罷工進入一百小時後，已收取會員繳交三寶有兩千兩百件。

提出會員證明 罷工不會記曠職

桃空職工理事廖以勤則驚爆，指她收到消息，若空服員拿回三寶回公司支援，雖仍能保有年終獎金、優待機票，但罷工幾天就要記幾天曠職。長榮航空強調，只要組員提出是工會會員的證明，就不會記曠職。不過，有十八名空服人員在廿日下午二時卅分已完成報到手續，卻臨時取消執勤而影響航班，將開會釐清屬「曠職」或「拒飛」。工會則指，該案屬合法不出勤，希望公司不要混淆。

交通部次長王國材表示，空服員罷工繳交證件，不罷工要拿回證件都是權利，應尊重個人。

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