長榮：有白紙黑字才協商 工會今提對案／「被騙很多次」 長榮：勞工董事、禁搭便車絕對不退讓

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空空服員罷工今進入第七天，罷工局勢對勞方越來越不利，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱昨續釋出善意，表示願意在禁搭便車、勞工董事、日支費等關鍵議題上讓步；長榮航空發言人陳耀銘則強硬回應，公司被騙很多次，等工會提出白紙黑字的具體對案，才願意重啟協商，並重申絕對不會在勞工董事、禁搭便車議題退讓。工會隨即指今將召開記者會提出明確對案。
交部籲六月底前結束罷工
交通部政務次長王國材表示，雖然長榮航空運能逐漸提升，卅日將回到五十五％，但罷工行動仍造成許多旅客不便，台灣整個觀光產業鏈都受到影響，呼籲雙方快點再協商，六月底前能結束罷工。
許多會員不認同突襲式罷工
長榮勞資過去在日支費、禁搭便車、勞工董事等訴求僵持不下，桃空職工更挾禁搭便車議題，在協商會議中途宣布罷工，導致協商破局。但近幾日，許多會員認為桃空職工提出八大訴求和當初與會員說的不同，甚至無法認同工會突襲式罷工，局勢已有轉變。
工會：禁搭便車可補票上車
鄭雅菱說明，工會本就沒有要一五○元日支費要好要滿，九十元至一五○元間都可談，採「飛安服勤獎金」也是選項。禁搭便車則接受勞動部提議，接受「非會員補票上車」，亦即非工會會員透過繳交一筆費用給工會，便可享有協商結果調整待遇；至於勞工董事，工會沒堅持一定要有一席，但希望能讓員工有參與公司治理的管道，例如工會推薦獨立董事或列席董事會。
長榮：協商會議應公開直播
陳耀銘表示，就過去和工會協商經驗，無法相信工會讓步，工會要提出白紙黑字的對案，才願意重啟協商。協商會議同樣要對外直播，以求公開透明。他也重申，勞工董事及禁搭便車訴求絕不退讓，否則損及公司治理，也會造成員工不公平待遇而影響飛安。
長榮航空另表示，在特殊航班方面，工會要求東京、北京、金邊等九航線改為過夜航班；長榮已在桃園—金邊提出專飛班，一個月休廿天，其中十天可連休，桃園—東京預計七月起開始實施專飛班、冬季班表過夜，以飛行七十小時來算，月薪六十六Ｋ至八十九Ｋ；八十五小時月薪七十四Ｋ至一○一Ｋ。另，今年起桃園—北京雷雨季過夜航班也延長至六到八月。
長榮：保障可領60小時津貼
民航局表示，現行法令只規範飛時上限，空服員一般上班日數約廿天，每月飛行時數八十小時，長榮目前都符合規定。長榮航空則強調，自今年起，每月保障飛時六十小時，也就是，就算飛時低於六十小時，仍有六十小時的飛行津貼可領，已實質提升待遇。